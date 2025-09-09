시세섹션
통화 / ADAUSD
ADAUSD: Cardano Vs USD

0.89076 USD 0.03713 (4.00%)
부문: 암호화폐 베이스: 수익 통화: US Dollar

ADAUSD 가격이 당일 -4.00%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 0.89044 USD와 고가 0.93735 USD로 거래되었습니다

카르다노 vs US 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 카르다노 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
0.89044 0.93735
년간 변동
0.30694 1.32385
이전 종가
0.92789
시가
0.93065
Bid
0.89076
Ask
0.89106
저가
0.89044
고가
0.93735
볼륨
5.548 K
일일 변동
-4.00%
월 변동
7.81%
6개월 변동
36.24%
년간 변동율
134.94%
20 9월, 토요일