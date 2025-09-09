Divisas / ADAUSD
ADAUSD: Cardano Vs USD
0.91355 USD 0.03541 (4.03%)
Sector: Criptodivisa Básica: Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de ADAUSD de hoy ha cambiado un 4.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.87535 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.92515 USD.
Siga la dinámica de los precios en Cardano vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Cardano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Cardano (ADA) en la Encrucijada: ¿Ruptura Alcista o Más Caídas?
- Cardano (ADA) Breaks Resistance: Will Bulls Drive Toward $1 or Risk Losing Support?
- Cardano L2 Midgard Hits Major Milestone As Hoskinson Says ‘All Foreseen’
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Precio de Bitcoin hoy: estable en $116k con atención en recorte de tasas de la Fed
- Crypto Funds See $3.3 Billion Comeback, Bitcoin And Ethereum Lead Rebound
- Is ADA’s profit-taking and bearish bets a sign of deeper losses ahead?
- Cardano Founder Blasts Ghost Chain Critics: ‘Cavalry Is Coming’
- El precio de Bitcoin hoy: sube ligeramente a 116.000 dólares ante expectativas de recorte de tipos, altcoins rezagadas
- Precio del Bitcoin hoy: sube a $116k por expectativas de recorte, altcoins rezagadas
- Ethereum Validator Slashing Puts Cardano’s Resilience In Focus – Here’s Why
- Four reasons to expect Cardano to rally in the rest of 2025
- Cardano (ADA): ¿Aguantará el precio los $0.81 y volará a $1.16?
- Cardano Is Not Dead: Analyst Confirms Breakout With New ADA Price Targets
- XRP, Dogecoin, Cardano Could Lead Explosive Altcoin Rally, Analyst Says
- Altseason Index Surges to Yearly High: Is This The Start of The Biggest Rally Since 2024?
- Cardano Price Forecast: ADA targets $1 as whale holdings, open interest surge
- Cardano Founder Hoskinson Says Ethereum Is Doomed To Fail: Here’s How
- Cardano Derivatives Market Fires Up As Futures Open Interest Explodes, A Rally For ADA Ahead?
- Ethereum Co-Founder Charles Hoskinson Sees 'Mag 7' Giants Like Amazon, Google As Next 'King Makers' In Crypto
- Precio de Bitcoin hoy: cae a $111.5k por preocupaciones sobre tasas e inflación
- Cardano Rebounds With 8% Gains, Analysts Reveal Where ADA Could Go Next
- Precio del Bitcoin hoy: se recupera cerca de $112k por apuestas de recorte de tasas
- Cardano Pushes Past $0.85: Falling Wedge Breakout Confirmed?
Rango diario
0.87535 0.92515
Rango anual
0.30694 1.32385
- Cierres anteriores
- 0.87814
- Open
- 0.87815
- Bid
- 0.91355
- Ask
- 0.91385
- Low
- 0.87535
- High
- 0.92515
- Volumen
- 4.223 K
- Cambio diario
- 4.03%
- Cambio mensual
- 10.56%
- Cambio a 6 meses
- 39.73%
- Cambio anual
- 140.95%
