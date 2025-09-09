CotizacionesSecciones
ADAUSD
ADAUSD: Cardano Vs USD

0.91355 USD 0.03541 (4.03%)
Sector: Criptodivisa Básica: Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de ADAUSD de hoy ha cambiado un 4.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.87535 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.92515 USD.

Siga la dinámica de los precios en Cardano vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Cardano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.87535 0.92515
Rango anual
0.30694 1.32385
Cierres anteriores
0.87814
Open
0.87815
Bid
0.91355
Ask
0.91385
Low
0.87535
High
0.92515
Volumen
4.223 K
Cambio diario
4.03%
Cambio mensual
10.56%
Cambio a 6 meses
39.73%
Cambio anual
140.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B