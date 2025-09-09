KurseKategorien
ADAUSD
ADAUSD: Cardano Vs USD

0.89575 USD 0.03214 (3.46%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von ADAUSD hat sich heute um -3.46% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.89065 USD bis zum Hoch von 0.93735 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Cardano vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Cardano-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.89065 0.93735
Jahresspanne
0.30694 1.32385
Vorheriger Schlusskurs
0.92789
Eröffnung
0.93065
Bid
0.89575
Ask
0.89605
Tief
0.89065
Hoch
0.93735
Volumen
5.269 K
Tagesänderung
-3.46%
Monatsänderung
8.41%
6-Monatsänderung
37.00%
Jahresänderung
136.25%
