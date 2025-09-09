Währungen / ADAUSD
ADAUSD: Cardano Vs USD
0.89575 USD 0.03214 (3.46%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von ADAUSD hat sich heute um -3.46% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.89065 USD bis zum Hoch von 0.93735 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Cardano vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Cardano-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ADAUSD on the Community Forum
Tagesspanne
0.89065 0.93735
Jahresspanne
0.30694 1.32385
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.92789
- Eröffnung
- 0.93065
- Bid
- 0.89575
- Ask
- 0.89605
- Tief
- 0.89065
- Hoch
- 0.93735
- Volumen
- 5.269 K
- Tagesänderung
- -3.46%
- Monatsänderung
- 8.41%
- 6-Monatsänderung
- 37.00%
- Jahresänderung
- 136.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K