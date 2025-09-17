FiyatlarBölümler
Dövizler / XBRUSD
Geri dön - Emtialar

XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar

66.09 USD 1.04 (1.55%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: US Dollar

XBRUSD fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 65.94 USD ve Yüksek fiyatı olarak 67.66 USD aralığında işlem gördü.

Brent petrol vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Brent petrol fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XBRUSD haberleri

Günlük aralık
65.94 67.66
Yıllık aralık
58.17 82.82
Önceki kapanış
67.13
Açılış
67.53
Satış
66.09
Alış
66.39
Düşük
65.94
Yüksek
67.66
Hacim
11.826 K
Günlük değişim
-1.55%
Aylık değişim
-1.67%
6 aylık değişim
-11.34%
Yıllık değişim
-8.93%
21 Eylül, Pazar