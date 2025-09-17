Dövizler / XBRUSD
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar
66.09 USD 1.04 (1.55%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: US Dollar
XBRUSD fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 65.94 USD ve Yüksek fiyatı olarak 67.66 USD aralığında işlem gördü.
Brent petrol vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Brent petrol fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XBRUSD haberleri
- Opinion: How a natural-gas deal could boost energy stocks and U.S.-China relations
- WTI Oil’s reversal extends below $63.00 on concerns about demand
- Avrupa borsaları yükselişte; Fed’in faiz indirimi iyimserlik yarattı
- Crude oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI Price Forecast: Negative bias persists near $63.00 pivotal support
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- WTI edges lower below $63.50 on US economic slowdown fears
- EIA confirms large inventory draw last week – ING
- Avrupa borsaları Fed faiz indirimi sonrası yükseldi; İngiltere Merkez Bankası toplantısı bekleniyor
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- API reports Oil inventory draws – ING
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
Günlük aralık
65.94 67.66
Yıllık aralık
58.17 82.82
- Önceki kapanış
- 67.13
- Açılış
- 67.53
- Satış
- 66.09
- Alış
- 66.39
- Düşük
- 65.94
- Yüksek
- 67.66
- Hacim
- 11.826 K
- Günlük değişim
- -1.55%
- Aylık değişim
- -1.67%
- 6 aylık değişim
- -11.34%
- Yıllık değişim
- -8.93%
21 Eylül, Pazar