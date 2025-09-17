KurseKategorien
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar

66.16 USD 0.97 (1.44%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von XBRUSD hat sich heute um -1.44% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei65.94 USD bis zum Hoch von 67.66 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Brent-Öll vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Brent-Öl-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
65.94 67.66
Jahresspanne
58.17 82.82
Vorheriger Schlusskurs
67.13
Eröffnung
67.53
Bid
66.16
Ask
66.46
Tief
65.94
Hoch
67.66
Volumen
11.542 K
Tagesänderung
-1.44%
Monatsänderung
-1.56%
6-Monatsänderung
-11.24%
Jahresänderung
-8.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K