XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar
66.16 USD 0.97 (1.44%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XBRUSD hat sich heute um -1.44% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei65.94 USD bis zum Hoch von 67.66 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Brent-Öll vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Brent-Öl-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XBRUSD News
- WTI weitet Rückgänge aus, da starker US-Dollar und schwache Nachfrage die Zinssenkung der Fed überlagern
- Opinion: How a natural-gas deal could boost energy stocks and U.S.-China relations
- WTI Oil’s reversal extends below $63.00 on concerns about demand
- Crude oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI-Preisprognose: Negative Tendenz bleibt nahe der entscheidenden Unterstützung bei 63,00 USD
- WTI Price Forecast: Negative bias persists near $63.00 pivotal support
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- WTI rutscht unter $63,50 aufgrund von Ängsten vor einer wirtschaftlichen Verlangsamung in den USA
- WTI edges lower below $63.50 on US economic slowdown fears
- Ölpreise wenig verändert
- EIA confirms large inventory draw last week – ING
- Ölpreise geben weiter leicht nach
- WTI rutscht unter 63,50 USD aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ölnachfrage
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Rohölpreis heute: WTI-Preis bärisch bei europäischer Eröffnung
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI driftet aufgrund von Bedenken hinsichtlich der US-Nachfrage auf fast 63,50 USD nach unten
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- Ölpreise geben etwas nach
- WTI-Preisprognose: Öl konsolidiert zwischen 21-Tage- und 50-Tage-SMAs
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- API reports Oil inventory draws – ING
- Ölpreise geben etwas nach - Jüngster Preisanstieg vorerst gestoppt
Tagesspanne
65.94 67.66
Jahresspanne
58.17 82.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.13
- Eröffnung
- 67.53
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Tief
- 65.94
- Hoch
- 67.66
- Volumen
- 11.542 K
- Tagesänderung
- -1.44%
- Monatsänderung
- -1.56%
- 6-Monatsänderung
- -11.24%
- Jahresänderung
- -8.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K