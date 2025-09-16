Divisas / XBRUSD
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar
67.01 USD 0.44 (0.65%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XBRUSD de hoy ha cambiado un -0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.01 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 68.27 USD.
Siga la dinámica de los precios en Petróleo Brent en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Petróleo Brent en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBRUSD News
- El IBEX relaja la subida al 0,13 % penalizado por caída de Aena tras disparar su inversión
- Las bolsas europeas reaccionan con alzas a la bajada de tipos de la Reserva Federal
- Acciones europeas suben tras recorte de la Fed; Banco de Inglaterra se reúne hoy
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- La hora del BoE, hablan Lagarde y De Guindos (BCE): 5 claves este jueves en Bolsa
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- El Brent baja un 0,76 %, hasta 67,95 dólares
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- Los futuros del TSX se mantienen estables mientras los traders esperan las decisiones del Banco de Canadá y la Fed
- Futuros del TSX estables mientras inversores esperan decisiones del BoC y la Fed
- El IBEX se muestra casi plano, sube el 0,02 %, atento a recorte de tipos por la Fed
- API reports Oil inventory draws – ING
- Las bolsas europeas abren con leves alzas a la espera de la bajada de tipos por la Fed
- Las bolsas europeas suben ligeramente antes de la decisión de tipos de la Fed; IPC británico estable en 3,8%
- Acciones europeas suben antes de decisión de tasas de la Fed; IPC del Reino Unido estable
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
- Decisión de tipos de la Fed, habla Lagarde (BCE): 5 claves este miércoles en Bolsa
- Resumen de materias primas: el oro se dispara a un nuevo máximo una vez más; Los precios del petróleo y la plata suben bruscamente
- El IBEX cae más del 1 % y pierde los 15.200 puntos con sólo Aena y Grifols en verde
- WTI Price Forecast: Oil steadies near $63.50 with bullish bias
- Futuros del TSX caen mientras se acercan decisiones del Banco de Canadá y la Fed
Rango diario
67.01 68.27
Rango anual
58.17 82.82
- Cierres anteriores
- 67.45
- Open
- 68.10
- Bid
- 67.01
- Ask
- 67.31
- Low
- 67.01
- High
- 68.27
- Volumen
- 4.837 K
- Cambio diario
- -0.65%
- Cambio mensual
- -0.30%
- Cambio a 6 meses
- -10.10%
- Cambio anual
- -7.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B