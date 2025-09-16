CotizacionesSecciones
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar

67.01 USD 0.44 (0.65%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de XBRUSD de hoy ha cambiado un -0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.01 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 68.27 USD.

Siga la dinámica de los precios en Petróleo Brent en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Petróleo Brent en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
67.01 68.27
Rango anual
58.17 82.82
Cierres anteriores
67.45
Open
68.10
Bid
67.01
Ask
67.31
Low
67.01
High
68.27
Volumen
4.837 K
Cambio diario
-0.65%
Cambio mensual
-0.30%
Cambio a 6 meses
-10.10%
Cambio anual
-7.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B