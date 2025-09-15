КотировкиРазделы
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar

67.91 USD 0.25 (0.37%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость XBRUSD за сегодня изменилась на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.47 USD, а максимальная — 68.72 USD.

Следите за динамикой цен на Нефть Brent в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Нефть Brent в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
67.47 68.72
Годовой диапазон
58.17 82.82
Предыдущее закрытие
68.16
Open
68.71
Bid
67.91
Ask
68.21
Low
67.47
High
68.72
Объем
5.257 K
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
-8.89%
Годовое изменение
-6.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.