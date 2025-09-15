Валюты / XBRUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar
67.91 USD 0.25 (0.37%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость XBRUSD за сегодня изменилась на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.47 USD, а максимальная — 68.72 USD.
Следите за динамикой цен на Нефть Brent в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Нефть Brent в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XBRUSD
- API reports Oil inventory draws – ING
- Цена на сырую нефть сегодня: цена WTI медвежья на открытии европейских торгов
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- Прогноз по WTI: удерживает $64,00, так как бычья структура намекает на покупки на падениях
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
- WTI продолжает рост выше $64,00 на фоне более жестких мировых поставок и слабого доллара США
- Прогноз по WTI: нефть стабилизируется около $63,50 с бычьим уклоном
- WTI Price Forecast: Oil steadies near $63.50 with bullish bias
- Oil holds steady – ING
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Цена на сырую нефть сегодня: цена WTI бычья на открытии европейской сессии
- Crude Oil price today: WTI price bullish at European opening
- WTI поднимается выше $63 00 на фоне потенциального сбоя поставок из России
- WTI rises above $63.00 amid potential supply disruption from Russia
- Mizuho повышает CNX, понижает Talos и CVR, предпочитая газовые акции
- Oil markets may see a potentially "big" surplus ahead, HSBC says
- Robust oil demand from China – ING
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- Нефть WTI приближается к $63,00 после атак на российские заводы
- WTI Oil approaches $63.00 following attacks on Russian plants
Дневной диапазон
67.47 68.72
Годовой диапазон
58.17 82.82
- Предыдущее закрытие
- 68.16
- Open
- 68.71
- Bid
- 67.91
- Ask
- 68.21
- Low
- 67.47
- High
- 68.72
- Объем
- 5.257 K
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- -8.89%
- Годовое изменение
- -6.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.