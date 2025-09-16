通貨 / XBRUSD
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar
66.79 USD 0.34 (0.51%)
セクター: コモディティ 利益通貨: US Dollar
XBRUSDの価格は、本日-0.51%変化しました。日中は、66.67USDの安値と67.66USDの高値で取引されました。
ブレント原油vs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ブレント原油価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
66.67 67.66
1年のレンジ
58.17 82.82
- 以前の終値
- 67.13
- 始値
- 67.53
- 買値
- 66.79
- 買値
- 67.09
- 安値
- 66.67
- 高値
- 67.66
- 出来高
- 3.353 K
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- -0.62%
- 6ヶ月の変化
- -10.40%
- 1年の変化
- -7.96%
