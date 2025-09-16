クォートセクション
通貨 / XBRUSD
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar

66.79 USD 0.34 (0.51%)
セクター: コモディティ 利益通貨: US Dollar

XBRUSDの価格は、本日-0.51%変化しました。日中は、66.67USDの安値と67.66USDの高値で取引されました。

ブレント原油vs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ブレント原油価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
66.67 67.66
1年のレンジ
58.17 82.82
以前の終値
67.13
始値
67.53
買値
66.79
買値
67.09
安値
66.67
高値
67.66
出来高
3.353 K
1日の変化
-0.51%
1ヶ月の変化
-0.62%
6ヶ月の変化
-10.40%
1年の変化
-7.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K