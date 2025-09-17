Valute / XBRUSD
XBRUSD: Brent Oil vs US Dollar
66.09 USD 1.04 (1.55%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: US Dollar
Il prezzo di XBRUSD ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 65.94 USD e ad un massimo di 67.66 USD.
Segui le dinamiche di Brent Oil vs Dollaro Statunitense. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Brent Oil sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XBRUSD News
Intervallo Giornaliero
65.94 67.66
Intervallo Annuale
58.17 82.82
- Chiusura Precedente
- 67.13
- Apertura
- 67.53
- Bid
- 66.09
- Ask
- 66.39
- Minimo
- 65.94
- Massimo
- 67.66
- Volume
- 11.826 K
- Variazione giornaliera
- -1.55%
- Variazione Mensile
- -1.67%
- Variazione Semestrale
- -11.34%
- Variazione Annuale
- -8.93%
21 settembre, domenica