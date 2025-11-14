RiskMaster NewsFilter

📌 Genel Bakış Bu Expert Advisor, mum gövdesine tıklamanıza (TradingView gibi) izin verir ve grafikte Giriş, Stop Loss ve Take Profit olmak üzere üç çizgi oluşturur. Bu çizgileri fareyle sürükleyebilirsiniz.

İşlem riski, EA’nın Inputs bölümünde yüzde, sabit lot veya sabit dolar tutarı olarak ayarlanabilir. Ödül/Risk (RR) oranı, grafiğin sağ üst köşesinde gösterilir.

✨ Yeni Özellikler

Risksiz Seçenek

Takip Stop Özelliği

📰 Haber Filtresi EA, haber önemine ve kullanıcı tanımlı zaman penceresine (ör. haberden N dk önce ve sonra) göre kısıtlama uygulayan Haber Filtresi içerir. Bu pencere içinde:

Yeni pozisyon açılmaz

Açık pozisyonlar kapatılabilir

Bekleyen emirler kısıtlanabilir

⚠ Önemli Notlar

Canlıya geçmeden önce mutlaka demo hesapta test edin .

. Bu EA MetaTrader 5 için tasarlanmıştır.

için tasarlanmıştır. Haber filtresinin çalışması için MT5 ekonomik takvimini etkinleştirin ve internet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun.

💡 Öneriler Gelecek güncellemeler için özellik önerilerinizi yorumlarda paylaşın.