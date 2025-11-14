RiskMaster NewsFilter
- Utilità
- Hamid Marwi
- Versione: 1.0
📌 Panoramica Questo Expert Advisor permette di fare clic sul corpo di una candela (come in TradingView) per creare tre linee sul grafico: Entry, Stop Loss e Take Profit. Puoi trascinarle con il mouse.
Il rischio di trading si imposta negli Inputs dell’EA con: percentuale, lotto fisso o importo fisso in dollari. Il rapporto Reward/Risk (RR) è visualizzato in alto a destra sul grafico.
✨ Nuove funzionalità
- Opzione Risk-Free
- Funzione Trail Stop
📰 Filtro Notizie L’EA include un Filtro Notizie che applica restrizioni in base all’importanza della notizia e a una finestra temporale definita dall’utente (es. N minuti prima e dopo). All’interno di questa finestra:
- Nessuna nuova posizione verrà aperta
- Le posizioni aperte possono essere chiuse
- Gli ordini pendenti possono essere limitati
⚠ Note importanti
- Testa sempre l’EA su conto demo prima di andare live.
- Progettato per MetaTrader 5.
- Per il filtro notizie: abilita il calendario economico di MT5 e mantieni una connessione internet stabile.
💡 Suggerimenti Lascia un commento con idee per i prossimi aggiornamenti.