RiskMaster NewsFilter

📌 Aperçu Cet Expert Advisor permet de cliquer sur le corps d’une bougie (comme dans TradingView) pour créer trois lignes sur le graphique représentant l’entrée (Entry), le stop loss et le take profit. Vous pouvez déplacer ces lignes avec la souris.

Le risque de la transaction peut être défini dans les paramètres d’entrée de l’EA selon un pourcentage, une taille de lot fixe ou un montant fixe en dollars. Le ratio Reward/Risk (RR) est affiché dans le coin supérieur droit du graphique.

✨ Nouvelles fonctionnalités ajoutées

Option sans risque

Fonction Trailing Stop

📰 Filtre d’actualités L’EA inclut un filtre d’actualités qui applique des restrictions en fonction de l’importance de la nouvelle et d’une fenêtre temporelle définie par l’utilisateur (ex. : N minutes avant et après la nouvelle). À l’intérieur de cette fenêtre :

Aucune nouvelle position ne sera ouverte

Les positions ouvertes peuvent être fermées

Les ordres en attente peuvent être restreints

⚠ Notes importantes

Testez toujours l’EA sur un compte démo avant de passer en réel.

Cet EA est conçu pour MetaTrader 5.

Pour que le filtre d’actualités fonctionne, activez le calendrier économique de MT5 et assurez-vous d’une connexion internet stable.

💡 Suggestions N’hésitez pas à commenter avec des suggestions de fonctionnalités pour les futures mises à jour.