Trend Pullback RCI
- Experts
- Takashi Natori
- Versione: 1.26
- Attivazioni: 10
Trend Pullback RCI (Consigliato: EURUSD H1)
Panoramica
- Questo EA è di tipo “pullback”: prima individua la direzione del trend tramite le EMA e poi entra solo quando l’RCI conferma un ritracciamento/correzione.
- In questo modo evita il più possibile ingressi in ritardo (comprare troppo in alto / vendere troppo in basso).
- L’EA mantiene solo 1 posizione alla volta.
- Nessun averaging, nessun martingale, nessuna griglia.
- * Supporta sia conti hedging sia conti netting.
- Quando l’RCI segnala una condizione di ipercomprato/ipervenduto, la posizione viene chiusa.
- Il lotto viene calcolato sulla base della % di rischio rispetto al saldo e della distanza dello SL, e viene regolato automaticamente tra Lot_Min e Lot_Max.
- SL, TP e BE (break-even) sono variabili in base alla volatilità.
- È possibile limitare il numero di ingressi per singolo trend.
* Attenzione (conti netting)
Nei conti netting di MT5, è possibile mantenere solo 1 posizione per simbolo.
Quindi, se si eseguono più EA sullo stesso simbolo contemporaneamente, posizione / SL / TP / BE vengono condivisi e gli EA interferiscono tra loro (non è possibile separarli solo con il MagicNumber).
Non è consigliato eseguire più EA sullo stesso simbolo. Se si vogliono usare più EA, valutare un altro conto (hedging o secondario) oppure un altro simbolo.
Setup
- Si consiglia di applicarlo a EURUSD H1 con i parametri di default (Algo Trading ON).
- Impostare rischio per posizione e lotto (vedi parametri).
- Per altre coppie o timeframe verranno forniti esempi dopo i test.
- Si consiglia l’uso di un VPS per funzionamento 24/7.
Parametri (principali)
- Inp_MaxSpread_Pips: spread massimo consentito per l’ingresso. Default: 3 pips.
- Inp_Risk_Percent: rischio per singola posizione rispetto al saldo. Default: 2%.
- Inp_Lot_Min: lotto minimo consentito. *Adeguarlo al minimo del broker. Default: 0.01.
- Inp_Lot_Max: lotto massimo consentito. *Non superare il massimo del broker. Default: 5.0.
- Inp_MagicNumber: se si usano più EA insieme, impostare un valore non nullo e univoco. Default: 660091.
Note
- Durante notizie importanti o in orari di bassa liquidità lo spread può allargarsi causando rifiuti (attesa) o slippage.
- I risultati passati non garantiscono risultati futuri. All’inizio testare in demo o con basso rischio.
- Per i backtest usare storico di alta qualità (Real Ticks / 99%+ consigliato).
- Se usato insieme ad altri EA, evitare duplicazioni di MagicNumber.
- Un ampio gap con posizione aperta può causare perdite inattese.
Deposito minimo (indicativo)
- Coppie FX: da 500 USD / 60.000 JPY
- L’effettivo capitale necessario dipende da lotto minimo del broker, margine, spread e leva.
Supporto
- Per domande o richieste, scrivere pure in commento/messaggio.