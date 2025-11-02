Trend Pullback RCI
- Experts
- Takashi Natori
- Version: 1.26
- Activations: 10
Trend Pullback RCI (Recommandé : EURUSD H1)
Présentation
- Cet EA est de type “pullback” : il détermine d’abord la direction de tendance avec les EMA, puis n’entre que lorsque le RCI confirme un retour/correction.
- Il cherche autant que possible à éviter les entrées en poursuite (acheter trop haut / vendre trop bas).
- L’EA ne détient qu’1 position à la fois.
- Pas de martingale, pas de grid, pas de moyennage.
- * Compatible comptes hedging et comptes netting.
- Lorsque le RCI montre une zone de surachat/survente, la position est clôturée.
- Le lot est calculé à partir du pourcentage de risque sur le solde et de la distance du SL, puis ajusté automatiquement entre Lot_Min et Lot_Max.
- SL, TP et BE (break-even) sont variables selon la volatilité.
- Vous pouvez limiter le nombre d’entrées par tendance.
* Attention (comptes netting)
Sur un compte netting MT5, il n’y a qu’1 position possible par symbole.
Donc, si vous faites tourner plusieurs EA sur le même symbole, la position / SL / TP / BE seront partagés et les EA vont interférer (on ne peut pas les séparer seulement avec le MagicNumber).
Il est déconseillé de faire tourner plusieurs EA sur le même symbole. Si vous voulez faire tourner plusieurs EA en même temps, pensez à un autre compte (hedging ou sous-compte) ou un autre symbole.
Mise en place
- Nous recommandons de l’attacher à EURUSD H1 avec les paramètres par défaut (Algo Trading activé).
- Définissez le risque par position et la taille de lot (voir paramètres).
- Des exemples de paramètres pour d’autres paires / unités de temps seront publiés après tests.
- VPS 24/7 recommandé.
Paramètres (principaux)
- Inp_MaxSpread_Pips : spread maximum autorisé pour entrer. Par défaut : 3 pips.
- Inp_Risk_Percent : risque par position en % du solde. Par défaut : 2%.
- Inp_Lot_Min : lot minimum autorisé. *Adaptez-le au minimum de votre courtier. Par défaut : 0.01.
- Inp_Lot_Max : lot maximum autorisé. *Ne mettez pas plus que le maximum du courtier. Par défaut : 5.0.
- Inp_MagicNumber : si vous utilisez plusieurs EA en parallèle, mettez une valeur unique différente de 0. Par défaut : 660091.
Remarques
- Lors d’annonces importantes ou en périodes de faible liquidité, l’élargissement du spread peut provoquer des refus d’ordre (attente) ou du slippage.
- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Commencez en démo ou avec un faible risque.
- Pour les backtests, utilisez un historique de haute qualité (Real Ticks / 99%+ recommandé).
- En cas d’utilisation avec d’autres EA, veillez à ne pas dupliquer le MagicNumber.
- Un grand gap pendant qu’une position est ouverte peut entraîner des pertes imprévues.
Dépôt minimum (indicatif)
- Paires Forex : à partir de 500 USD / 60 000 JPY
- Le capital réel nécessaire dépend du lot minimum du courtier, de la marge, du spread et de l’effet de levier.
Support
- Pour toute question ou demande, merci de laisser un commentaire / message.