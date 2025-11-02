Trend Pullback RCI

Présentation



Le lot est calculé à partir du pourcentage de risque sur le solde et de la distance du SL, puis ajusté automatiquement entre Lot_Min et Lot_Max.

* Attention (comptes netting)

Sur un compte netting MT5, il n’y a qu’1 position possible par symbole.

Donc, si vous faites tourner plusieurs EA sur le même symbole, la position / SL / TP / BE seront partagés et les EA vont interférer (on ne peut pas les séparer seulement avec le MagicNumber).

Il est déconseillé de faire tourner plusieurs EA sur le même symbole. Si vous voulez faire tourner plusieurs EA en même temps, pensez à un autre compte (hedging ou sous-compte) ou un autre symbole.