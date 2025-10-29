Rally Drop and Base Candle Identification

# Ralli Düşüş ve Taban Mumları - Profesyonel Desen Tanıma





## Genel Bakış





Ralli Düşüş ve Taban Mumları, yatırımcıların yüksek olasılıklı arz ve talep bölgelerini tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel bir mum deseni tanımlama sistemidir. Bu gösterge, kurumsal yatırım stratejilerinin temelini oluşturan üç kritik mum türünü otomatik olarak belirler ve vurgular: Ralli mumları (güçlü alım baskısı), Düşüş mumları (güçlü satış baskısı) ve Taban mumları (konsolidasyon bölgeleri).





## Temel Özellikler





**Otomatik Desen Tanıma**

- Güçlü yükseliş momentumunu gösteren Yükseliş mumlarını belirler

- Güçlü düşüş baskısı gösteren Düşüş mumlarını tespit eder

- Konsolidasyon ve potansiyel geri dönüş bölgelerini işaretleyen Baz mumlarını vurgular

- RBD, DBR ve RBR desenleriyle gerçek zamanlı etiketleme sistemi





**Tamamen Özelleştirilebilir Ayarlar**

- Her mum türü için ayarlanabilir yüzde eşikleri

- Görsel netlik için özel renk şemaları

- Yapılandırılabilir etiket görüntüleme seçenekleri

- İşlem tarzınıza uyacak şekilde parametreleri ince ayar yapın





**Çoklu Zaman Dilimi Uyumluluğu**

- M1'den MN1'e kadar tüm zaman dilimlerinde çalışır

- Herhangi bir piyasa enstrümanına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar

- Scalping, günlük işlem ve swing işlemi için mükemmel





**Gelişmiş Uyarı Sistemi**

- Açılır bildirimlerle yerel platform uyarıları

- Anında dikkat için sesli uyarılar

- Her yerde bilgi sahibi olmak için e-posta bildirimleri

- Mobil cihazlara anlık bildirimler

- Özelleştirilebilir uyarı mesajları ve tetikleyiciler





**Profesyonel Görsel Arayüz**

- Anında tanınması için renk kodlu mumlar (Taban için Mavi, Düşüş için Kırmızı, Yükseliş için Limon Yeşili)

- Karmaşıklıktan uzak, sade grafik sunumu

- Ayarlanabilir etiket konumlandırması ve yazı tipi boyutları

- Hem koyu hem de açık temalar için optimize edilmiştir





## Nasıl Çalışır





Gösterge, her mumun gövde-toplam aralık oranını analiz ederek kalıpları sınıflandırır:





**Taban Mumları (Konsolidasyon Bölgeleri)**

- Toplam mum aralığına göre küçük gövde

- Piyasa kararsızlığını ve potansiyel enerji birikimini gösterir

- Genellikle güçlü yön hareketlerinden önce gelir

- RBD (Ralli-Taban-Düşüş) veya DBR (Düşüş-Taban-Ralli) olarak etiketlenir





**Ralli Mumları (Güçlü Alış)**

- Alış hakimiyetini gösteren büyük boğa gövdesi

- Güçlü yukarı yönlü momentumu gösterir

- Talep bölgelerini belirlemek için anahtar

- RBR (Ralli-Taban-Ralli) olarak etiketlenir





**Düşüş Mumları (Güçlü Satış)**

- Büyük ayı gövdesi Satış baskısı

- Güçlü aşağı yönlü momentumu gösterir

- Arz bölgelerini belirlemek için anahtar

- DBR (Düşüş-Taban-Ralli) olarak etiketlenir





## İşlem Uygulamaları





**Arz ve Talep İşlemleri**

- Kurumsal emir bloklarını belirleme

- Yüksek olasılıklı geri dönüş bölgelerini tespit etme

- Birikim ve dağıtım aşamalarını tanıma





**Kırılma İşlemleri**

- Patlayıcı hareketlerden önce konsolidasyonu tespit etme

- Ralli ve Düşüş formasyonlarıyla momentumu doğrulama

- Yanlış kırılma sinyallerini azaltma





**Geri Dönüş İşlemleri**

- Trendlerdeki tükenme noktalarını bulma

- Temel destek/dirençlerde taban mumlarını belirleme

- Momentum değişimleriyle geri dönüş formasyonlarını doğrulama





**Trend Takibi**

- Baskın piyasa yönüyle uyumlu kalma

- Trendleri yakalamak için Ralli/Düşüş serilerini kullanma

- Güçlü momentumda trend karşıtı işlemlerden kaçınma





## Giriş Parametreleri





**Eşik Ayarları**

- Taban Yüzdesi: Konsolidasyon hassasiyetini tanımlama (varsayılan: %63)

- Ralli Yüzdesi: Boğa pozisyonunu ayarlama Momentum Eşiği (varsayılan: %63)

- Düşüş Yüzdesi: Düşüş momentum eşiğini ayarlayın (varsayılan: %63)





**Görsel Özelleştirme**

- Temel Renk: Konsolidasyon mumları için renk seçin

- Ralli Rengi: Yükseliş momentum mumları için renk seçin

- Düşüş rengi: Düşüş momentum mumları için renk seçin

- Etiket Yazı Tipi Boyutu: Etiketin okunabilirliğini ayarlayın

- Etiket Renkleri: Her desen türü için metin renklerini özelleştirin

- Etiket Ofseti: Mumun en yüksek/en düşük seviyelerinden uzaklığı kontrol edin





**Uyarı Yapılandırması**

- Tetikleyici Mum: Hangi mum çubuğunun izleneceğini seçin

- Her uyarı türünü bağımsız olarak etkinleştirin/devre dışı bırakın

- Özel uyarı mesajları ve e-posta konuları

- Sesli uyarılar için ses dosyası seçimi





## Bu Göstergeyi Neden Seçmelisiniz?





**Profesyonel Düzeyde Analiz**

Profesyonel yatırımcılar ve piyasa yapıcılar tarafından kullanılan kurumsal işlem kavramları üzerine inşa edilmiştir. Bu, sıradan bir mum çubuğu deseni göstergesi değil; piyasa yapısını okumaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır.





**Temiz ve Verimli**

Grafik karmaşası yok, yeniden çizim yok, gecikme yok. Gösterge, verileri gerçek zamanlı olarak işler ve çalışma alanınızı boğmadan net ve uygulanabilir sinyaller sağlar.





**Çok Yönlü Uygulama**

İster döviz, ister hisse senedi, emtia veya kripto para ticareti yapın, bu gösterge piyasa ve zaman dilimi tercihlerinize uyum sağlar.





**Eksiksiz Uyarı Sistemi**

Kapsamlı bildirim seçenekleriyle hiçbir kurulumu kaçırmayın. Aktif olarak işlem yapın veya birden fazla grafiği izleyin - her zaman bilgi sahibi olun.





**Kullanımı Kolay**

Sezgisel tasarımı sayesinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Önceden yapılandırılmış varsayılan ayarlar kullanıma hazır olarak harika çalışırken, ileri düzey yatırımcılar her parametreyi ince ayar yapabilir.





## En İyi Uygulamalar





- Daha yüksek olasılıklı kurulumlar için destek/direnç seviyeleriyle birleştirin

- Desenleri doğrulamak için birden fazla zaman dilimi analizi kullanın

- Eşikleri işarete göre ayarlayın