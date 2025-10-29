Rally Drop and Base Candle Identification
- Indicatori
- Jamille De Jesus Velasco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Rally Drop & Base Candles - Riconoscimento di Pattern Professionale
## Panoramica
Rally Drop & Base Candles è un sistema professionale di identificazione di pattern candlestick progettato per aiutare i trader a individuare zone di domanda e offerta ad alta probabilità. Questo indicatore identifica ed evidenzia automaticamente tre tipologie di candele critiche che costituiscono la base delle strategie di trading istituzionali: candele Rally (forte pressione di acquisto), candele Drop (forte pressione di vendita) e candele Base (zone di consolidamento).
## Caratteristiche principali
**Riconoscimento automatico dei pattern**
- Identifica le candele rally che indicano un forte slancio rialzista
- Rileva le candele drop che mostrano una forte pressione ribassista
- Evidenzia le candele base che indicano zone di consolidamento e potenziali inversioni
- Sistema di etichettatura in tempo reale con pattern RBD, DBR e RBR
**Impostazioni completamente personalizzabili**
- Soglie percentuali regolabili per ogni tipo di candela
- Schemi di colori personalizzati per una maggiore chiarezza visiva
- Opzioni di visualizzazione delle etichette configurabili
- Parametri ottimizzati per adattarsi al tuo stile di trading
**Compatibilità multi-timeframe**
- Funziona su tutti i timeframe da M1 a MN1
- Si adatta perfettamente a qualsiasi strumento di mercato
- Perfetto per scalping, day trading e swing trading
**Sistema di avvisi avanzato**
- Avvisi nativi della piattaforma con notifiche popup
- Avvisi sonori per un'attenzione immediata
- Notifiche e-mail per rimanere informati ovunque
- Notifiche push sui dispositivi mobili
- Messaggi di avviso e trigger personalizzabili
**Interfaccia visiva professionale**
- Candele con codice colore per Riconoscimento immediato (blu per base, rosso per calo, lime per rally)
- Presentazione del grafico pulita e senza confusione
- Posizionamento delle etichette e dimensioni dei caratteri regolabili
- Ottimizzato per temi sia scuri che chiari
## Come funziona
L'indicatore analizza il rapporto tra corpo e range totale di ogni candela per classificare i pattern:
**Candele di base (zone di consolidamento)**
- Corpo piccolo rispetto al range totale della candela
- Indica indecisione del mercato e potenziale accumulo di energia
- Spesso precede forti movimenti direzionali
- Etichettate come RBD (Rally-Base-Drop) o DBR (Drop-Base-Rally)
**Candele di rally (acquisto forte)**
- Corpo rialzista ampio che indica dominanza degli acquisti
- Indica un forte slancio rialzista
- Chiave per identificare le zone di domanda
- Etichettate come RBR (Rally-Base-Rally)
**Candele di calo (vendita forte)**
- Corpo ribassista ampio che indica pressione di vendita
- Indica un forte slancio ribassista
- Chiave per identificare le zone di offerta
- Etichettate come DBR (Drop-Base-Rally)
## Applicazioni di trading
**Trading di domanda e offerta**
- Identifica blocchi di ordini istituzionali
- Individua zone di inversione ad alta probabilità
- Riconosce le fasi di accumulazione e distribuzione
**Breakout Trading**
- Rileva il consolidamento prima di movimenti esplosivi
- Conferma il momentum con pattern di Rally e Drop
- Riduce i falsi segnali di breakout
**Reversal Trading**
- Trova punti di esaurimento nei trend
- Identifica candele di base in corrispondenza di supporto/resistenza chiave
- Conferma i pattern di inversione con variazioni di momentum
**Trend Following**
- Rimani allineato con la direzione dominante del mercato
- Utilizza sequenze di Rally/Drop per cavalcare i trend
- Evita operazioni controtendenza in condizioni di forte momentum
## Parametri di input
**Impostazioni soglia**
- Percentuale base: Definisci la sensibilità al consolidamento (predefinita: 63%)
- Percentuale rally: Imposta la soglia di momentum rialzista (predefinita: 63%)
- Percentuale drop: Imposta la soglia di momentum ribassista (predefinita: 63%)
**Personalizzazione visiva**
- Colore di base: scegli il colore per le candele di consolidamento
- Colore di rally: scegli il colore per le candele di momentum rialziste
- Colore di calo: scegli il colore per le candele di momentum ribassiste
- Dimensione carattere etichetta: regola la leggibilità dell'etichetta
- Colori etichetta: personalizza i colori del testo per ogni tipo di pattern
- Offset etichetta: controlla la distanza dai massimi/minimi delle candele
**Configurazione avvisi**
- Candela trigger: seleziona la barra delle candele da monitorare
- Abilita/disabilita ogni tipo di avviso in modo indipendente
- Messaggi di avviso e oggetti email personalizzati
- Selezione del file audio per gli avvisi audio
## Perché scegliere questo indicatore?
**Analisi di livello professionale**
Basato su concetti di trading istituzionale utilizzati da trader professionisti e market maker. Questo non è solo un altro indicatore di pattern candlestick: è un approccio sistematico alla lettura della struttura del mercato.
**Pulito ed efficiente**
Nessun grafico disordinato, nessuna rielaborazione, nessun ritardo. L'indicatore elabora i dati in tempo reale e fornisce segnali chiari e fruibili senza sovraccaricare l'area di lavoro.
**Applicazione versatile**
Che tu operi su forex, azioni, materie prime o criptovalute, questo indicatore si adatta alle tue preferenze di mercato e timeframe.
**Sistema di avvisi completo**
Non perdere mai una configurazione grazie alle opzioni di notifica complete. Fai trading attivamente o monitora più grafici: rimarrai sempre informato.
**Facile da usare**
Il design intuitivo ti consente di iniziare a usarlo immediatamente. Le impostazioni predefinite preconfigurate funzionano perfettamente fin da subito, mentre i trader esperti possono perfezionare ogni parametro.
## Best Practice
- Combina con livelli di supporto/resistenza per configurazioni più probabili
- Utilizza analisi su più timeframe per confermare i pattern
- Regola le soglie in base al valore