Rally Drop and Base Candle Identification

# Rally Drop & Base Candles - Riconoscimento di Pattern Professionale





## Panoramica





Rally Drop & Base Candles è un sistema professionale di identificazione di pattern candlestick progettato per aiutare i trader a individuare zone di domanda e offerta ad alta probabilità. Questo indicatore identifica ed evidenzia automaticamente tre tipologie di candele critiche che costituiscono la base delle strategie di trading istituzionali: candele Rally (forte pressione di acquisto), candele Drop (forte pressione di vendita) e candele Base (zone di consolidamento).





## Caratteristiche principali





**Riconoscimento automatico dei pattern**

- Identifica le candele rally che indicano un forte slancio rialzista

- Rileva le candele drop che mostrano una forte pressione ribassista

- Evidenzia le candele base che indicano zone di consolidamento e potenziali inversioni

- Sistema di etichettatura in tempo reale con pattern RBD, DBR e RBR





**Impostazioni completamente personalizzabili**

- Soglie percentuali regolabili per ogni tipo di candela

- Schemi di colori personalizzati per una maggiore chiarezza visiva

- Opzioni di visualizzazione delle etichette configurabili

- Parametri ottimizzati per adattarsi al tuo stile di trading





**Compatibilità multi-timeframe**

- Funziona su tutti i timeframe da M1 a MN1

- Si adatta perfettamente a qualsiasi strumento di mercato

- Perfetto per scalping, day trading e swing trading





**Sistema di avvisi avanzato**

- Avvisi nativi della piattaforma con notifiche popup

- Avvisi sonori per un'attenzione immediata

- Notifiche e-mail per rimanere informati ovunque

- Notifiche push sui dispositivi mobili

- Messaggi di avviso e trigger personalizzabili





**Interfaccia visiva professionale**

- Candele con codice colore per Riconoscimento immediato (blu per base, rosso per calo, lime per rally)

- Presentazione del grafico pulita e senza confusione

- Posizionamento delle etichette e dimensioni dei caratteri regolabili

- Ottimizzato per temi sia scuri che chiari





## Come funziona





L'indicatore analizza il rapporto tra corpo e range totale di ogni candela per classificare i pattern:





**Candele di base (zone di consolidamento)**

- Corpo piccolo rispetto al range totale della candela

- Indica indecisione del mercato e potenziale accumulo di energia

- Spesso precede forti movimenti direzionali

- Etichettate come RBD (Rally-Base-Drop) o DBR (Drop-Base-Rally)





**Candele di rally (acquisto forte)**

- Corpo rialzista ampio che indica dominanza degli acquisti

- Indica un forte slancio rialzista

- Chiave per identificare le zone di domanda

- Etichettate come RBR (Rally-Base-Rally)





**Candele di calo (vendita forte)**

- Corpo ribassista ampio che indica pressione di vendita

- Indica un forte slancio ribassista

- Chiave per identificare le zone di offerta

- Etichettate come DBR (Drop-Base-Rally)





## Applicazioni di trading





**Trading di domanda e offerta**

- Identifica blocchi di ordini istituzionali

- Individua zone di inversione ad alta probabilità

- Riconosce le fasi di accumulazione e distribuzione





**Breakout Trading**

- Rileva il consolidamento prima di movimenti esplosivi

- Conferma il momentum con pattern di Rally e Drop

- Riduce i falsi segnali di breakout





**Reversal Trading**

- Trova punti di esaurimento nei trend

- Identifica candele di base in corrispondenza di supporto/resistenza chiave

- Conferma i pattern di inversione con variazioni di momentum





**Trend Following**

- Rimani allineato con la direzione dominante del mercato

- Utilizza sequenze di Rally/Drop per cavalcare i trend

- Evita operazioni controtendenza in condizioni di forte momentum





## Parametri di input





**Impostazioni soglia**

- Percentuale base: Definisci la sensibilità al consolidamento (predefinita: 63%)

- Percentuale rally: Imposta la soglia di momentum rialzista (predefinita: 63%)

- Percentuale drop: Imposta la soglia di momentum ribassista (predefinita: 63%)





**Personalizzazione visiva**

- Colore di base: scegli il colore per le candele di consolidamento

- Colore di rally: scegli il colore per le candele di momentum rialziste

- Colore di calo: scegli il colore per le candele di momentum ribassiste

- Dimensione carattere etichetta: regola la leggibilità dell'etichetta

- Colori etichetta: personalizza i colori del testo per ogni tipo di pattern

- Offset etichetta: controlla la distanza dai massimi/minimi delle candele





**Configurazione avvisi**

- Candela trigger: seleziona la barra delle candele da monitorare

- Abilita/disabilita ogni tipo di avviso in modo indipendente

- Messaggi di avviso e oggetti email personalizzati

- Selezione del file audio per gli avvisi audio





## Perché scegliere questo indicatore?





**Analisi di livello professionale**

Basato su concetti di trading istituzionale utilizzati da trader professionisti e market maker. Questo non è solo un altro indicatore di pattern candlestick: è un approccio sistematico alla lettura della struttura del mercato.





**Pulito ed efficiente**

Nessun grafico disordinato, nessuna rielaborazione, nessun ritardo. L'indicatore elabora i dati in tempo reale e fornisce segnali chiari e fruibili senza sovraccaricare l'area di lavoro.





**Applicazione versatile**

Che tu operi su forex, azioni, materie prime o criptovalute, questo indicatore si adatta alle tue preferenze di mercato e timeframe.





**Sistema di avvisi completo**

Non perdere mai una configurazione grazie alle opzioni di notifica complete. Fai trading attivamente o monitora più grafici: rimarrai sempre informato.





**Facile da usare**

Il design intuitivo ti consente di iniziare a usarlo immediatamente. Le impostazioni predefinite preconfigurate funzionano perfettamente fin da subito, mentre i trader esperti possono perfezionare ogni parametro.





## Best Practice





- Combina con livelli di supporto/resistenza per configurazioni più probabili

- Utilizza analisi su più timeframe per confermare i pattern

- Regola le soglie in base al valore