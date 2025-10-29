Rally Drop and Base Candle Identification
- Indicateurs
- Jamille De Jesus Velasco
- Version: 1.0
- Activations: 5
# Bougies de Rallye, de Chute et de Base - Reconnaissance de Figures Professionnelle
## Présentation
L'indicateur Bougies de Rallye, de Chute et de Base est un système professionnel d'identification de figures de chandeliers conçu pour aider les traders à repérer les zones d'offre et de demande à forte probabilité. Cet indicateur identifie et met automatiquement en évidence trois types de chandeliers essentiels qui constituent la base des stratégies de trading institutionnelles : les bougies de Rallye (forte pression acheteuse), les bougies de Chute (forte pression vendeuse) et les bougies de Base (zones de consolidation).
## Fonctionnalités clés
**Reconnaissance automatique des figures**
- Identifie les chandeliers de rallye indiquant une forte dynamique haussière
- Détecte les chandeliers de chute indiquant une forte pression baissière
- Met en évidence les chandeliers de base marquant les zones de consolidation et les zones potentielles de retournement
- Système d'étiquetage en temps réel avec les figures RBD, DBR et RBR
**Paramètres entièrement personnalisables**
- Seuils de pourcentage ajustables pour chaque type de chandelier
- Schémas de couleurs personnalisés pour une meilleure lisibilité
- Options d'affichage des étiquettes configurables
- Ajustez les paramètres à votre style de trading
**Compatibilité multi-unités de temps**
- Fonctionne sur toutes les unités de temps, de M1 à MN1
- S'adapte à tous les instruments de marché
- Idéal pour le scalping, le day trading et le swing trading
**Système d'alerte avancé**
- Alertes natives de la plateforme avec notifications contextuelles
- Alertes sonores pour une attention immédiate
- Notifications par e-mail pour rester informé où que vous soyez
- Notifications push sur appareils mobiles
- Messages et déclencheurs d'alerte personnalisables
**Interface visuelle professionnelle**
- Chandeliers à code couleur Reconnaissance instantanée (Bleu pour la base, Rouge pour la baisse, Vert clair pour la reprise)
- Graphique clair et épuré
- Positionnement des étiquettes et tailles de police ajustables
- Optimisé pour les thèmes clair et sombre
## Fonctionnement
Cet indicateur analyse le rapport corps/amplitude totale de chaque bougie pour identifier les configurations :
**Bougies de base (Zones de consolidation)**
- Petit corps par rapport à l'amplitude totale de la bougie
- Indique une indécision du marché et une potentielle accumulation d'énergie
- Précède souvent des mouvements directionnels importants
- Indiquées RBD (Reprise-Base-Baisse) ou DBR (Baisse-Base-Reprise)
**Bougies de reprise (Forte pression à l'achat)**
- Grand corps haussier indiquant une domination des acheteurs
- Indique une forte dynamique haussière
- Clé pour identifier les zones de demande
- Indiquées RBR (Reprise-Base-Reprise)
**Bougies de baisse (Forte pression à la vente)**
- Grand corps baissier indiquant une pression à la vente
- Indique une forte dynamique baissière
- Clé pour identifier l'offre Zones
- Indiquées DBR (Baisse-Base-Rallye)
## Applications de trading
**Trading d'offre et de demande**
- Identifier les blocs d'ordres institutionnels
- Repérer les zones de retournement à forte probabilité
- Identifier les phases d'accumulation et de distribution
**Trading de cassure**
- Détecter la consolidation avant les mouvements explosifs
- Confirmer la dynamique grâce aux figures de hausse et de baisse
- Réduire les faux signaux de cassure
**Trading de retournement**
- Identifier les points d'essoufflement des tendances
- Identifier les bougies de base sur les supports/résistances clés
- Confirmer les figures de retournement grâce aux changements de dynamique
**Suivi de tendance**
- Rester aligné sur la direction dominante du marché
- Utiliser les séquences de hausse/baisse pour suivre les tendances
- Éviter les transactions à contre-tendance en cas de forte dynamique
## Paramètres d'entrée
**Paramètres de seuil**
- Pourcentage de base : Définir la sensibilité à la consolidation (par défaut : 63 %)
- Pourcentage de hausse : Définir le seuil de dynamique haussière (par défaut : 63 %)
- Pourcentage de baisse : Définir le seuil de dynamique baissière (par défaut : 0 %) 63 %)
**Personnalisation visuelle**
- Couleur de base : Choisissez la couleur des bougies de consolidation
- Couleur de rallye : Choisissez la couleur des bougies de momentum haussier
- Couleur de baisse : Choisissez la couleur des bougies de momentum baissier
- Taille de la police des étiquettes : Ajustez la lisibilité des étiquettes
- Couleurs des étiquettes : Personnalisez les couleurs du texte pour chaque type de figure
- Décalage des étiquettes : Contrôlez la distance par rapport aux plus hauts/plus bas des bougies
**Configuration des alertes**
- Bougie de déclenchement : Sélectionnez la bougie à surveiller
- Activez/Désactivez chaque type d'alerte indépendamment
- Messages d'alerte et objets des e-mails personnalisés
- Sélection du fichier audio pour les alertes sonores
## Pourquoi choisir cet indicateur ?
**Analyse de niveau professionnel** Basé sur des concepts de trading institutionnel utilisés par les traders et teneurs de marché professionnels. Il ne s'agit pas d'un simple indicateur de figures de chandeliers : c'est une approche systématique de l'analyse de la structure du marché.
**Clair et efficace**
Aucun encombrement graphique, aucun repeint, aucun décalage. L'indicateur traite les données en temps réel et fournit des signaux clairs et exploitables sans surcharger votre espace de travail.
**Application polyvalente**
Que vous tradiez le forex, les actions, les matières premières ou les cryptomonnaies, cet indicateur s'adapte à vos préférences de marché et d'horizon temporel.
**Système d'alertes complet**
Ne ratez plus jamais une opportunité grâce à des options de notification complètes. Tradez activement ou surveillez plusieurs graphiques : vous serez toujours informé.
**Facile à utiliser**
Son design intuitif vous permet de l'utiliser immédiatement. Les paramètres par défaut préconfigurés sont performants dès l'installation, tandis que les traders expérimentés peuvent affiner chaque paramètre.
## Bonnes pratiques
- Combinez-le avec les niveaux de support/résistance pour des configurations à plus forte probabilité.
- Utilisez l'analyse multi-horizontale pour confirmer les figures.
- Ajustez les seuils en fonction du marché.