Rally Drop and Base Candle Identification

# Bougies de Rallye, de Chute et de Base - Reconnaissance de Figures Professionnelle





## Présentation





L'indicateur Bougies de Rallye, de Chute et de Base est un système professionnel d'identification de figures de chandeliers conçu pour aider les traders à repérer les zones d'offre et de demande à forte probabilité. Cet indicateur identifie et met automatiquement en évidence trois types de chandeliers essentiels qui constituent la base des stratégies de trading institutionnelles : les bougies de Rallye (forte pression acheteuse), les bougies de Chute (forte pression vendeuse) et les bougies de Base (zones de consolidation).





## Fonctionnalités clés





**Reconnaissance automatique des figures**





- Identifie les chandeliers de rallye indiquant une forte dynamique haussière

- Détecte les chandeliers de chute indiquant une forte pression baissière

- Met en évidence les chandeliers de base marquant les zones de consolidation et les zones potentielles de retournement

- Système d'étiquetage en temps réel avec les figures RBD, DBR et RBR





**Paramètres entièrement personnalisables**





- Seuils de pourcentage ajustables pour chaque type de chandelier

- Schémas de couleurs personnalisés pour une meilleure lisibilité

- Options d'affichage des étiquettes configurables





- Ajustez les paramètres à votre style de trading





**Compatibilité multi-unités de temps**





- Fonctionne sur toutes les unités de temps, de M1 à MN1

- S'adapte à tous les instruments de marché

- Idéal pour le scalping, le day trading et le swing trading





**Système d'alerte avancé**





- Alertes natives de la plateforme avec notifications contextuelles

- Alertes sonores pour une attention immédiate





- Notifications par e-mail pour rester informé où que vous soyez





- Notifications push sur appareils mobiles

- Messages et déclencheurs d'alerte personnalisables





**Interface visuelle professionnelle**





- Chandeliers à code couleur Reconnaissance instantanée (Bleu pour la base, Rouge pour la baisse, Vert clair pour la reprise)





- Graphique clair et épuré

- Positionnement des étiquettes et tailles de police ajustables





- Optimisé pour les thèmes clair et sombre





## Fonctionnement





Cet indicateur analyse le rapport corps/amplitude totale de chaque bougie pour identifier les configurations :





**Bougies de base (Zones de consolidation)**





- Petit corps par rapport à l'amplitude totale de la bougie

- Indique une indécision du marché et une potentielle accumulation d'énergie





- Précède souvent des mouvements directionnels importants

- Indiquées RBD (Reprise-Base-Baisse) ou DBR (Baisse-Base-Reprise)





**Bougies de reprise (Forte pression à l'achat)**





- Grand corps haussier indiquant une domination des acheteurs

- Indique une forte dynamique haussière





- Clé pour identifier les zones de demande

- Indiquées RBR (Reprise-Base-Reprise)





**Bougies de baisse (Forte pression à la vente)**





- Grand corps baissier indiquant une pression à la vente

- Indique une forte dynamique baissière

- Clé pour identifier l'offre Zones





- Indiquées DBR (Baisse-Base-Rallye)





## Applications de trading





**Trading d'offre et de demande**





- Identifier les blocs d'ordres institutionnels





- Repérer les zones de retournement à forte probabilité

- Identifier les phases d'accumulation et de distribution





**Trading de cassure**





- Détecter la consolidation avant les mouvements explosifs





- Confirmer la dynamique grâce aux figures de hausse et de baisse

- Réduire les faux signaux de cassure





**Trading de retournement**





- Identifier les points d'essoufflement des tendances

- Identifier les bougies de base sur les supports/résistances clés

- Confirmer les figures de retournement grâce aux changements de dynamique





**Suivi de tendance**





- Rester aligné sur la direction dominante du marché

- Utiliser les séquences de hausse/baisse pour suivre les tendances

- Éviter les transactions à contre-tendance en cas de forte dynamique





## Paramètres d'entrée





**Paramètres de seuil**





- Pourcentage de base : Définir la sensibilité à la consolidation (par défaut : 63 %)





- Pourcentage de hausse : Définir le seuil de dynamique haussière (par défaut : 63 %)





- Pourcentage de baisse : Définir le seuil de dynamique baissière (par défaut : 0 %) 63 %)





**Personnalisation visuelle**





- Couleur de base : Choisissez la couleur des bougies de consolidation





- Couleur de rallye : Choisissez la couleur des bougies de momentum haussier





- Couleur de baisse : Choisissez la couleur des bougies de momentum baissier





- Taille de la police des étiquettes : Ajustez la lisibilité des étiquettes





- Couleurs des étiquettes : Personnalisez les couleurs du texte pour chaque type de figure





- Décalage des étiquettes : Contrôlez la distance par rapport aux plus hauts/plus bas des bougies





**Configuration des alertes**





- Bougie de déclenchement : Sélectionnez la bougie à surveiller





- Activez/Désactivez chaque type d'alerte indépendamment





- Messages d'alerte et objets des e-mails personnalisés





- Sélection du fichier audio pour les alertes sonores





## Pourquoi choisir cet indicateur ?





**Analyse de niveau professionnel** Basé sur des concepts de trading institutionnel utilisés par les traders et teneurs de marché professionnels. Il ne s'agit pas d'un simple indicateur de figures de chandeliers : c'est une approche systématique de l'analyse de la structure du marché.





**Clair et efficace**

Aucun encombrement graphique, aucun repeint, aucun décalage. L'indicateur traite les données en temps réel et fournit des signaux clairs et exploitables sans surcharger votre espace de travail.





**Application polyvalente**





Que vous tradiez le forex, les actions, les matières premières ou les cryptomonnaies, cet indicateur s'adapte à vos préférences de marché et d'horizon temporel.





**Système d'alertes complet**

Ne ratez plus jamais une opportunité grâce à des options de notification complètes. Tradez activement ou surveillez plusieurs graphiques : vous serez toujours informé.





**Facile à utiliser**

Son design intuitif vous permet de l'utiliser immédiatement. Les paramètres par défaut préconfigurés sont performants dès l'installation, tandis que les traders expérimentés peuvent affiner chaque paramètre.





## Bonnes pratiques





- Combinez-le avec les niveaux de support/résistance pour des configurations à plus forte probabilité.





- Utilisez l'analyse multi-horizontale pour confirmer les figures.





- Ajustez les seuils en fonction du marché.