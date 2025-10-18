Insider Expert Advisor
- Uzman Danışmanlar
- Andrey Kornishkin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Советник Inside Expert Advisor торгует на откат после сильного движения.
Торговая стратегия
Советник выставляет отложенные ордера, которые тянутся за ценой,
чтобы поймать откат против тренда. Пара EURUSD, ТФ М15.
Первый ордер выставляется по следующим правилам:
- Если свеча бычья на текущем таймфрейме выставляется отложенный ордер на продажу;
- Если свеча медвежья на текущем таймфрейме, выставляется отложенный ордер на покупку;
- Ордер тянется за ценой до его срабатывания.
- по уровням TakeProfit и StopLoss.
- по трейлингстопу.
Настройки
Торговый объем
- Lots - торговый объем.
- Risk - риск в процентах от баланса.
Закрытие позиции
- TrailingStop - трейлингстоп.
Установка позиции
- StopLoss - стоп-лосс ордера.
- TakeProfit - тейк-профит ордера.
- Delta - расстояние от цены для установки ордера.
- Sigma - проход цены для установки ордера.
- Slip - проскальзывание.
- Magic - идентификатор советника.