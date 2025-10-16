EMA Big Three

EMA Big Three Consigliato per USDJPY H1

Panoramica

  • EA di trend-following semplice e prudente: entra solo quando le “differenze” di tre medie mobili sono allineate nella stessa direzione.
  • L’EA mantiene al massimo 1 posizione alla volta.
  • Nessun grid, nessuna martingala, nessuna rete.
  • * Supporta conti hedging e netting.
  • Evita il micro rumore di mercato e filtra i crossover a bassa affidabilità.
  • Il lotto è calcolato dalla distanza dello stop con rischio % basato sul saldo e si adatta automaticamente entro Lot_Min e Lot_Max.
  • SL, TP e BE (breakeven) si adattano alla volatilità.
  • In caso di inversione, chiude rapidamente e rientra in senso opposto seguendo il nuovo trend.
* Nota (conti netting)
Nei conti netting MT5, si può avere una sola posizione per simbolo.
Quindi, se esegui più EA sullo stesso simbolo, posizione/SL-TP/BE sono condivisi e gli EA interferiscono (MagicNumber non separa).
Sconsigliato far girare più EA sullo stesso simbolo. Valuta un altro conto (hedging/sottoconto) o un altro simbolo.

Setup

  • Con parametri di default, consigliato collegare l’EA a USD/JPY H1 (Algo Trading ON).
  • Imposta il rischio di posizione e la dimensione del lotto (controlla i parametri).
  • Esempi per altre coppie/timeframe saranno pubblicati dopo i test.
  • Consigliato VPS (24/7).

Parametri (chiave)

  • Inp_MaxSpread_Pips: spread massimo consentito per l’entrata.Default 3pips
  • Inp_Risk_Percent: rischio per posizione basato sul saldo.Default 2%.
  • Inp_Lot_Min: lotto minimo consentito. *Adegua al minimo del broker. Default 0.01.
  • Inp_Lot_Max: lotto massimo consentito. *Non superare il massimo del broker. Default 5.0.
  • Inp_MagicNumber: imposta un valore non zero per evitare conflitti con altri EA. Default 880031.

Note

  • Durante notizie importanti o bassa liquidità lo spread può ampliarsi, con rifiuti (attesa di grazia) o slippage.
  • Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Inizia con demo o rischio basso.
  • Per backtest usa storico di alta qualità (Real Ticks / 99%+).
  • Evita conflitti di MagicNumber con più EA.
  • Grandi gap con posizioni aperte possono causare perdite inattese.

Deposito minimo (indicativo)

  • Coppie FX: da 500 $
  • Il capitale necessario dipende da lotto minimo, margine, spread e leva del broker.

Supporto

  • Per domande o richieste, lascia un commento/messaggio.




