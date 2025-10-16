EMA Big Three
- Experts
- Takashi Natori
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
EMA Big Three Consigliato per USDJPY H1
Panoramica
- EA di trend-following semplice e prudente: entra solo quando le “differenze” di tre medie mobili sono allineate nella stessa direzione.
- L’EA mantiene al massimo 1 posizione alla volta.
- Nessun grid, nessuna martingala, nessuna rete.
- * Supporta conti hedging e netting.
- Evita il micro rumore di mercato e filtra i crossover a bassa affidabilità.
- Il lotto è calcolato dalla distanza dello stop con rischio % basato sul saldo e si adatta automaticamente entro Lot_Min e Lot_Max.
- SL, TP e BE (breakeven) si adattano alla volatilità.
- In caso di inversione, chiude rapidamente e rientra in senso opposto seguendo il nuovo trend.
* Nota (conti netting)
Nei conti netting MT5, si può avere una sola posizione per simbolo.
Quindi, se esegui più EA sullo stesso simbolo, posizione/SL-TP/BE sono condivisi e gli EA interferiscono (MagicNumber non separa).
Sconsigliato far girare più EA sullo stesso simbolo. Valuta un altro conto (hedging/sottoconto) o un altro simbolo.
Setup
- Con parametri di default, consigliato collegare l’EA a USD/JPY H1 (Algo Trading ON).
- Imposta il rischio di posizione e la dimensione del lotto (controlla i parametri).
- Esempi per altre coppie/timeframe saranno pubblicati dopo i test.
- Consigliato VPS (24/7).
Parametri (chiave)
- Inp_MaxSpread_Pips: spread massimo consentito per l’entrata.Default 3pips
- Inp_Risk_Percent: rischio per posizione basato sul saldo.Default 2%.
- Inp_Lot_Min: lotto minimo consentito. *Adegua al minimo del broker. Default 0.01.
- Inp_Lot_Max: lotto massimo consentito. *Non superare il massimo del broker. Default 5.0.
- Inp_MagicNumber: imposta un valore non zero per evitare conflitti con altri EA. Default 880031.
Note
- Durante notizie importanti o bassa liquidità lo spread può ampliarsi, con rifiuti (attesa di grazia) o slippage.
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Inizia con demo o rischio basso.
- Per backtest usa storico di alta qualità (Real Ticks / 99%+).
- Evita conflitti di MagicNumber con più EA.
- Grandi gap con posizioni aperte possono causare perdite inattese.
Deposito minimo (indicativo)
- Coppie FX: da 500 $
- Il capitale necessario dipende da lotto minimo, margine, spread e leva del broker.
Supporto
- Per domande o richieste, lascia un commento/messaggio.