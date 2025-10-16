EMA Big Three

Présentation



La taille de lot

La taille de lot est calculée via la distance au stop selon un % de risque basé sur le solde et s’ajuste automatiquement entre Lot_Min et Lot_Max.

et écarte les croisements peu fiables.

Évite le micro-bruit de marché

Remarque (comptes netting)

une seule position par symbole

si plusieurs EAs tournent sur le même symbole, la position / SL-TP / BE sont partagés et les EAs interfèrent

Déconseillé

un autre compte (hedging/sous-compte) ou un autre symbole