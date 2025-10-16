EMA Big Three

EMA Big Three Recommandé pour USDJPY H1

Présentation

  • EA de suivi de tendance simple et prudent : n’entre que lorsque les « différences » de trois moyennes mobiles sont alignées dans le même sens.
  • L’EA ne détient qu’une seule position à la fois.
  • Pas de grid, pas de martingale, pas de trading en grille.
  • * Compatible comptes hedging et netting.
  • Évite le micro-bruit de marché et écarte les croisements peu fiables.
  • La taille de lot est calculée via la distance au stop selon un % de risque basé sur le solde et s’ajuste automatiquement entre Lot_Min et Lot_Max.
  • SL, TP et BE (seuil de rentabilité) s’adaptent à la volatilité.
  • En cas d’inversion de tendance, clôture rapide et entrée inverse pour suivre la nouvelle tendance.
* Remarque (comptes netting)
Sur les comptes netting MT5, une seule position par symbole est possible.
Donc, si plusieurs EAs tournent sur le même symbole, la position / SL-TP / BE sont partagés et les EAs interfèrent (MagicNumber ne sépare pas).
Déconseillé d’exécuter plusieurs EAs sur le même symbole. Envisagez un autre compte (hedging/sous-compte) ou un autre symbole.

Configuration

  • Avec les paramètres par défaut, attachez l’EA à USD/JPY H1 (Algo Trading ON) — recommandé.
  • Définissez le risque de position et la taille du lot (vérifiez les paramètres).
  • Des exemples pour d’autres paires/unités de temps seront publiés après tests.
  • VPS (24/7) recommandé.

Paramètres (clés)

  • Inp_MaxSpread_Pips : spread maximum autorisé pour entrer.Par défaut 3pips.
  • Inp_Risk_Percent : risque par position basé sur le solde.Par défaut 2%.
  • Inp_Lot_Min : lot minimal autorisé. *Adaptez au minimum de votre courtier. Par défaut 0.01.
  • Inp_Lot_Max : lot maximal autorisé. *Ne dépassez pas le maximum de votre courtier. Par défaut 5.0.
  • Inp_MagicNumber : valeur non nulle pour éviter les conflits avec d’autres EAs. Par défaut 880031.

Remarques

  • Lors d’annonces majeures ou de faible liquidité, le spread peut s’élargir, provoquant refus (attente de grâce) ou slippage.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Commencez en démo ou avec un risque faible.
  • Pour le backtest, utilisez un historique de haute qualité (Real Ticks / 99%+).
  • Attention aux conflits de MagicNumber avec plusieurs EAs.
  • De grands gaps en position ouverte peuvent occasionner des pertes inattendues.

Dépôt minimum (indicatif)

  • Paires FX : à partir de 500 $
  • Le besoin réel dépend du lot minimum, de la marge, du spread et de l’effet de levier de votre courtier.

Support

  • Questions ou demandes : laissez un commentaire/un message.




