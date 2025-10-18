📘 Sistem Tanıtımı

Gold Trend Pro, XAUUSD için özel olarak tasarlanmış akıllı bir alım-satım sistemidir.

Sistem, birden fazla algoritma kullanarak piyasa trendlerini, momentumu ve volatilite özelliklerini kapsamlı bir şekilde analiz eder ve olası giriş sinyallerini otomatik olarak tespit eder.

Fiyat hareketi ile momentum yönü uyumlu olduğunda sistem otomatik olarak pozisyon açar.

Risk yüzdesi modu serbestçe ayarlanabilir; bu özellik sistemi hem temkinli hem de agresif yatırımcılar için uygun hale getirir.

Sistem kullanımı kolaydır ve sadeleştirilmiş parametrelere sahiptir; hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar tarafından manuel müdahaleye gerek kalmadan rahatlıkla kullanılabilir.

Strateji yapısı stabildir ve farklı piyasa koşullarında yüksek tutarlılık ve güvenilirlik sağlar.

⚙️ Temel Özellikler

Piyasa trendlerini, momentumu ve volatilite yapısını otomatik olarak analiz eder

Sinyal tutarlılığını akıllıca değerlendirir ve işlemleri otomatik olarak yürütür

Dinamik kâr/zarar yönetimi ve uyarlanabilir risk kontrolü

İki risk yönetimi modu: sabit lot / bakiye yüzdesi

Tamamen otomatik işlem — manuel müdahale gerekmez

Basit parametreler, kullanıcı dostu arayüz ve yüksek stabilite

💰 Risk Yönetimi

Sistem iki tür risk yönetimi yöntemi sunar:

Sabit Lot Modu — Her işlem için sabit işlem hacmini manuel olarak belirleme

Risk Yüzdesi Modu — Hesap bakiyesine göre otomatik olarak lot miktarını hesaplama

Risk yüzdesi ayarı için öneriler:

Temkinli yatırımcılar: %1 – %3

Agresif yatırımcılar: %4 – %5

⚠️ Yüksek volatilite dönemlerinde aşırı riski önlemek için %5’in üzerine çıkmamanız tavsiye edilir.

📈 Geri Test ve Gerçek İşlem Tutarlılığı

Birçok Expert Advisor (EA), geleceğe yönelik fonksiyonlar veya aşırı optimizasyon nedeniyle geri test sonuçları ile gerçek işlem performansı arasında önemli farklar gösterir.

Gold Trend Pro, geleceğe yönelik fonksiyonlar kullanmaz ve aşırı parametre optimizasyonu yapılmamıştır.

Geri test sonuçları, canlı işlem performansıyla büyük ölçüde tutarlıdır; farklar yalnızca spread ve kayma (slippage) kaynaklıdır.

🧾 Kullanım Önerileri

Öğrе Öneri İşlem Sembolü XAUUSD / GOLD Zaman Dilimi M15 Hesap Türü ECN / Raw Spread Risk Kontrolü Tavsiye edilen RiskPercent ≤ %5 Minimum Yatırım 200 USD (500 USD ve üzeri önerilir) Kaldıraç ≥ 1:200 (daha yüksek kaldıraç = daha iyi işlem performansı) Geri Test Modu Doğru sonuçlar için “Every tick” modunu kullanın Çalışma Ortamı 24 saat kesintisiz çalışma için VPS önerilir

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu ürün Yapay Zekâ (AI) veya kurgusal teknolojiler kullanmaz — sahte reklamlarla yanıltılmayın.

Tüm otomatik işlem sistemleri gibi, bu EA da zaman zaman zarar eden işlemler veya geçici düşüş dönemleri yaşayabilir.

Sistemin performansını değerlendirmeden önce en az 2–3 ay gözlemlemeniz önerilir.

Kısa vadeli dalgalanmalara veya geçici zararlara tahammül edemeyen kullanıcılar için uygun değildir.

⚠️ Risk Uyarısı

Altın ve döviz ticareti yüksek riskli yatırımlardır ve geçmiş getiriler gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Stratejiyi önce bir demo hesapta test edin ve pozisyon boyutlarınızı risk toleransınıza göre ayarlayın.

Yazar, bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.

🔄 Bakım ve Güncellemeler

Sistem, uzun vadeli istikrar ve uyumluluk sağlamak amacıyla sürekli olarak bakımdan geçirilir ve optimize edilir.

Sorularınız veya önerileriniz için MQL5/Market mesajları aracılığıyla yazarla iletişime geçebilirsiniz.