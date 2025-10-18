📘 Descrizione del sistema

Gold Trend Pro è un sistema di trading intelligente progettato specificamente per XAUUSD.

Il sistema esegue un’analisi completa delle tendenze di mercato, del momentum e della volatilità utilizzando diversi algoritmi, identificando automaticamente i potenziali segnali di ingresso.

Quando la direzione del prezzo è coerente con la direzione del momentum, il sistema apre automaticamente le posizioni.

La modalità di gestione del rischio in percentuale può essere regolata liberamente, rendendo il sistema adatto a diversi tipi di trader — dai più prudenti ai più aggressivi.

Il sistema è facile da utilizzare e dispone di parametri semplificati, consentendo sia ai principianti che ai trader professionisti di operare senza intervento manuale.

La struttura della strategia è stabile e mantiene un’elevata coerenza e affidabilità in diverse condizioni di mercato.

⚙️ Caratteristiche principali

Analizza automaticamente la tendenza del mercato, il momentum e la struttura della volatilità

Determina in modo intelligente la coerenza dei segnali ed esegue automaticamente le operazioni

Gestione dinamica di profitti e perdite con controllo del rischio adattivo

Due modalità di gestione del rischio: lotto fisso / percentuale di capitale

Funzionamento completamente automatizzato, senza intervento manuale

Parametri semplici, interfaccia intuitiva e alta stabilità

💰 Gestione del rischio

Il sistema offre due modalità di gestione del rischio:

Modalità lotto fisso — Specificare manualmente il volume fisso di ogni operazione

Modalità percentuale di rischio — Calcolo automatico della dimensione del lotto in base al saldo del conto

Raccomandazioni per l’impostazione del rischio:

Trader prudenti: 1% – 3%

Trader aggressivi: 4% – 5%

⚠️ Si consiglia di non superare il 5%, per evitare rischi eccessivi durante i periodi di alta volatilità.

📈 Coerenza tra backtest e trading reale

Molti Expert Advisor mostrano differenze significative tra i risultati del backtest e quelli del trading reale, principalmente a causa dell’uso di funzioni di previsione o di modelli eccessivamente ottimizzati.

Gold Trend Pro non utilizza funzioni di previsione e non è stato sottoposto a eccessiva ottimizzazione.

I risultati del backtest sono altamente coerenti con le prestazioni reali, con differenze minime dovute solo allo spread e allo slippage.

🧾 Raccomandazioni d’uso

Elemento Raccomandazione Strumento di trading XAUUSD / GOLD Timeframe M15 Tipo di conto ECN / Raw Spread Controllo del rischio Consigliato RiskPercent ≤ 5% Deposito minimo 200 USD (consigliati almeno 500 USD) Leva finanziaria ≥ 1:200 (maggiore leva = migliore esecuzione) Modalità di backtest Utilizzare “Every tick” per risultati accurati Ambiente operativo VPS consigliato per un funzionamento stabile 24 ore su 24

⚠️ Avvertenze

Questo prodotto non utilizza intelligenza artificiale (IA) né tecnologie fittizie — non lasciarti ingannare da pubblicità false.

Come tutti i sistemi di trading automatizzati, anche questo EA può subire operazioni in perdita o periodi temporanei di drawdown.

Si consiglia di osservare le prestazioni del sistema per almeno 2–3 mesi prima di trarre conclusioni.

Il sistema non è adatto a chi non può tollerare fluttuazioni a breve termine o perdite temporanee.

⚠️ Dichiarazione di rischio

Il trading su oro e valute è un investimento ad alto rischio, e i risultati passati non garantiscono le prestazioni future.

Si raccomanda di testare prima la strategia su un conto demo e di regolare la dimensione delle posizioni in base alla propria tolleranza al rischio.

L’autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questo prodotto.

🔄 Manutenzione e aggiornamenti

Il sistema è costantemente mantenuto e ottimizzato per garantire stabilità e compatibilità a lungo termine.

Per domande o suggerimenti, contattare l’autore tramite messaggi MQL5/Market.