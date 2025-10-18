Gold Trend Pro
- Experts
- Yong Hui Ding
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
📘 Descrizione del sistema
Gold Trend Pro è un sistema di trading intelligente progettato specificamente per XAUUSD.
Il sistema esegue un’analisi completa delle tendenze di mercato, del momentum e della volatilità utilizzando diversi algoritmi, identificando automaticamente i potenziali segnali di ingresso.
Quando la direzione del prezzo è coerente con la direzione del momentum, il sistema apre automaticamente le posizioni.
La modalità di gestione del rischio in percentuale può essere regolata liberamente, rendendo il sistema adatto a diversi tipi di trader — dai più prudenti ai più aggressivi.
Il sistema è facile da utilizzare e dispone di parametri semplificati, consentendo sia ai principianti che ai trader professionisti di operare senza intervento manuale.
La struttura della strategia è stabile e mantiene un’elevata coerenza e affidabilità in diverse condizioni di mercato.
⚙️ Caratteristiche principali
-
Analizza automaticamente la tendenza del mercato, il momentum e la struttura della volatilità
-
Determina in modo intelligente la coerenza dei segnali ed esegue automaticamente le operazioni
-
Gestione dinamica di profitti e perdite con controllo del rischio adattivo
-
Due modalità di gestione del rischio: lotto fisso / percentuale di capitale
-
Funzionamento completamente automatizzato, senza intervento manuale
-
Parametri semplici, interfaccia intuitiva e alta stabilità
💰 Gestione del rischio
Il sistema offre due modalità di gestione del rischio:
-
Modalità lotto fisso — Specificare manualmente il volume fisso di ogni operazione
-
Modalità percentuale di rischio — Calcolo automatico della dimensione del lotto in base al saldo del conto
Raccomandazioni per l’impostazione del rischio:
-
Trader prudenti: 1% – 3%
-
Trader aggressivi: 4% – 5%
⚠️ Si consiglia di non superare il 5%, per evitare rischi eccessivi durante i periodi di alta volatilità.
📈 Coerenza tra backtest e trading reale
Molti Expert Advisor mostrano differenze significative tra i risultati del backtest e quelli del trading reale, principalmente a causa dell’uso di funzioni di previsione o di modelli eccessivamente ottimizzati.
Gold Trend Pro non utilizza funzioni di previsione e non è stato sottoposto a eccessiva ottimizzazione.
I risultati del backtest sono altamente coerenti con le prestazioni reali, con differenze minime dovute solo allo spread e allo slippage.
🧾 Raccomandazioni d’uso
|Elemento
|Raccomandazione
|Strumento di trading
|XAUUSD / GOLD
|Timeframe
|M15
|Tipo di conto
|ECN / Raw Spread
|Controllo del rischio
|Consigliato RiskPercent ≤ 5%
|Deposito minimo
|200 USD (consigliati almeno 500 USD)
|Leva finanziaria
|≥ 1:200 (maggiore leva = migliore esecuzione)
|Modalità di backtest
|Utilizzare “Every tick” per risultati accurati
|Ambiente operativo
|VPS consigliato per un funzionamento stabile 24 ore su 24
⚠️ Avvertenze
Questo prodotto non utilizza intelligenza artificiale (IA) né tecnologie fittizie — non lasciarti ingannare da pubblicità false.
Come tutti i sistemi di trading automatizzati, anche questo EA può subire operazioni in perdita o periodi temporanei di drawdown.
Si consiglia di osservare le prestazioni del sistema per almeno 2–3 mesi prima di trarre conclusioni.
Il sistema non è adatto a chi non può tollerare fluttuazioni a breve termine o perdite temporanee.
⚠️ Dichiarazione di rischio
Il trading su oro e valute è un investimento ad alto rischio, e i risultati passati non garantiscono le prestazioni future.
Si raccomanda di testare prima la strategia su un conto demo e di regolare la dimensione delle posizioni in base alla propria tolleranza al rischio.
L’autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questo prodotto.
🔄 Manutenzione e aggiornamenti
Il sistema è costantemente mantenuto e ottimizzato per garantire stabilità e compatibilità a lungo termine.
Per domande o suggerimenti, contattare l’autore tramite messaggi MQL5/Market.