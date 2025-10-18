📘 Présentation du système

Gold Trend Pro est un système de trading intelligent spécialement conçu pour XAUUSD.

Le système effectue une analyse complète des tendances du marché, du momentum et de la volatilité à l’aide de plusieurs algorithmes, afin d’identifier automatiquement les signaux d’entrée potentiels.

Lorsque la direction du prix correspond à celle du momentum, le système ouvre automatiquement des positions.

Le mode de pourcentage de risque peut être ajusté librement, ce qui le rend adapté à différents types de traders — des plus prudents aux plus agressifs.

Ce système est simple à utiliser et dispose de paramètres minimalistes, permettant aussi bien aux débutants qu’aux traders professionnels de l’utiliser facilement sans intervention manuelle.

La structure de la stratégie est stable et maintient une cohérence et une fiabilité élevées dans diverses conditions de marché.

⚙️ Caractéristiques principales

Analyse automatique des tendances, du momentum et de la structure de volatilité du marché

Détermination intelligente de la cohérence des signaux et exécution automatique des trades

Gestion dynamique des profits et pertes avec contrôle du risque adaptatif

Deux modes de gestion du risque : lot fixe / pourcentage du capital

Fonctionnement entièrement automatisé sans intervention manuelle

Paramètres simples, interface conviviale et grande stabilité

💰 Gestion du risque

Le système propose deux méthodes de gestion du risque :

Mode lot fixe — Spécifier manuellement le volume fixe de chaque position

Mode pourcentage de risque — Calcul automatique de la taille du lot en fonction du solde du compte

Recommandations pour le paramétrage du risque :

Traders prudents : 1 % – 3 %

Traders agressifs : 4 % – 5 %

⚠️ Il est recommandé de ne pas dépasser 5 % afin d’éviter un risque excessif en période de forte volatilité.

📈 Cohérence entre backtest et trading réel

De nombreux EAs présentent d’importantes différences entre les résultats du backtest et ceux du trading réel, souvent à cause de fonctions de prévision ou d’une sur-optimisation.

Gold Trend Pro n’utilise aucune fonction de prévision et n’a subi aucune sur-optimisation des paramètres.

Les résultats du backtest sont hautement cohérents avec la performance réelle, avec des différences minimes dues uniquement au spread et au glissement (slippage).

🧾 Recommandations d’utilisation

Élément Recommandation Symbole de trading XAUUSD / GOLD Période de temps M15 Type de compte ECN / Raw Spread Contrôle du risque Recommandé : RiskPercent ≤ 5 % Dépôt minimum 200 USD (500 USD ou plus recommandé) Effet de levier ≥ 1:200 (plus élevé = meilleure exécution) Mode de backtest Utiliser “Every tick” pour des résultats précis Environnement VPS recommandé pour une exécution stable 24h/24

⚠️ Remarques importantes

Ce produit n’utilise pas d’intelligence artificielle (IA) ni de technologies fictives — ne vous laissez pas tromper par de fausses publicités.

Comme tout système de trading automatique, cet EA peut subir des pertes ou des périodes temporaires de drawdown.

Il est recommandé d’observer les performances du système pendant au moins 2 à 3 mois avant d’en tirer des conclusions.

Ce système n’est pas adapté aux utilisateurs incapables de tolérer les fluctuations ou les pertes flottantes à court terme.

⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading sur l’or et le forex est un investissement à haut risque, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Veuillez d’abord tester la stratégie sur un compte de démonstration et ajuster la taille de vos positions en fonction de votre tolérance au risque.

L’auteur n’assume aucune responsabilité pour les pertes résultant de l’utilisation de ce produit.

🔄 Maintenance et mises à jour

Le système est continuellement maintenu et optimisé afin de garantir une stabilité et une compatibilité à long terme.

Pour toute question ou suggestion, veuillez contacter l’auteur via les messages MQL5/Market.