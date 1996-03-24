IBOV Dip Buyer EA
📄 Description de IBOV Dip Buyer EA
IBOV Dip Buyer EA – Robot de trading intelligent pour les actions de la B3 (Brésil)
Aperçu
IBOV Dip Buyer EA est un robot de trading professionnel spécialement conçu pour le marché boursier brésilien (B3 – IBOVESPA).
Il détecte les baisses quotidiennes du prix des actions et exécute des opérations basées sur deux configurations éprouvées, avec une gestion complète du capital et du risque.
Toutes les configurations sont définies via un simple fichier CSV, ce qui permet de gérer facilement une liste d’actions avec des paramètres personnalisés.
Fonctionnalités principales
-
✅ Multi-actifs : gérez tous les tickers IBOV à partir d’un seul graphique
-
✅ Deux configurations d’entrée :
-
Setup 1 : la clôture de la veille est supérieure à l’EMA(N)
-
Setup 2 : EMA5 > EMA10 et EMA5 > EMA50 (basées sur la veille)
-
-
✅ Déclencheur de baisse : entrée uniquement si le prix baisse d’un pourcentage configurable par rapport à la clôture précédente
-
✅ Filtre de gap : bloque la transaction si l’ouverture chute déjà plus que le seuil défini
-
✅ Gestion quotidienne du risque :
-
Nombre maximum de transactions par jour (somme des deux setups)
-
Budget quotidien en BRL avec possibilité d’entrées partielles
-
-
✅ Paramétrage par action : quantité et paramètres ajustables par ticker
-
✅ Filtres horaires :
-
Ignorer l’enchère d’ouverture (minutes configurables)
-
Heure limite d’entrée (par défaut 16h00 BRT)
-
-
✅ Stratégie de sortie : clôture en fin de séance (enchère ou session continue par défaut)
-
✅ Filtres de sécurité : contrôle du spread, respect des tailles minimales/maximales, empêche plusieurs entrées sur le même actif le même jour
-
✅ Journaux détaillés : indique clairement pourquoi une transaction a été exécutée ou ignorée
Comment l’utiliser
-
Attachez l’EA à n’importe quel graphique (une seule instance suffit).
-
Placez votre fichier CSV ( ibov_config.csv ) dans le dossier MQL5/Files/ avec la liste des actions et paramètres.
-
Réglez les paramètres globaux : nombre maximum de transactions/jour, budget quotidien, heures d’entrée/sortie.
-
Exécutez-le dans le Testeur de stratégie ou sur un compte réel connecté à la B3 (via votre courtier).
Fichiers inclus
-
EA IBOV_Dip_Buyer.mq5
-
Fichier CSV d’exemple avec 15 actions IBOV
-
Fichier .set par défaut pour démarrage rapide
⚠️ Remarques
-
Cet EA ne prend que des positions longues (achats sur replis).
-
Fonctionne sur l’unité de temps D1 (journalier).
-
Nécessite un courtier avec accès au marché B3.
-
L’exécution en enchère de clôture (MOC) dépend du courtier ; si non disponible, la clôture est effectuée automatiquement en fin de session continue.
✨ Automatisez votre stratégie d’achats sur replis dans l’IBOVESPA avec IBOV Dip Buyer EA !