Candle Time And Spread Line
- Göstergeler
- Gustavo Duca De Aguiar
- Sürüm: 1.0
CandleTimeAndSpreadLine – Tempo de vela e Spread em tempo real
O CandleTimeAndSpreadLine é um indicador que mostra duas informações essenciais diretamente no gráfico:
(1) o tempo restante da vela atual e
(2) o spread em pontos, ambos ancorados ao preço de referência escolhido (Ask, Bid ou Mid).
Ele utiliza atualização via OnTimer, garantindo que o tempo continue fluindo mesmo em momentos de baixa atividade do mercado.
Os valores são exibidos em rótulos sobrepostos ao gráfico, sem interferir na leitura dos candles.
Parâmetros de entrada
PriceRefTime – Define o preço de referência (Ask, Bid ou Mid) para posicionar o tempo da vela.
PriceRefSpread – Define o preço de referência (Ask, Bid ou Mid) para posicionar o spread.
XShiftBars – Número de barras à frente usado para deslocar horizontalmente os rótulos.
TimeOffsetUpPts – Deslocamento vertical (em pontos) para o rótulo do tempo, acima do preço de referência.
SpreadOffsetDnPts – Deslocamento vertical (em pontos) para o rótulo do spread, abaixo do preço de referência.
TimeColor – Cor do rótulo do tempo.
SpreadColor – Cor do rótulo do spread.
FontSize – Tamanho da fonte utilizada nos rótulos.
Font – Fonte tipográfica escolhida (Arial, Trebuchet, Verdana etc.).
Exemplo da tela de parâmetros de entrada:
Interpretação visual
Tempo da vela
-
Exibido acima do preço de referência.
-
Em timeframes de 1 minuto, mostra apenas os segundos.
-
Em timeframes maiores, mostra minutos e segundos (ou horas, se necessário).
Spread
-
Exibido abaixo do preço de referência.
-
Representado em pontos, atualizado a cada segundo.
-
Mantém prefixo “S:” para facilitar a identificação rápida.
Exemplo do indicador aplicado ao gráfico:
Observações
-
Os rótulos são atualizados apenas quando o valor muda, evitando redesenhos desnecessários.
-
O indicador permanece leve e estável, mesmo em ativos de alta volatilidade.
-
Funciona em qualquer ativo e timeframe, sendo útil tanto para scalpers (controle do spread) quanto para swing traders (gestão do tempo de candle).