Wave Weis Bar Force
- Göstergeler
- Gustavo Duca De Aguiar
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
WaveWeisBarForce – Volume acumulado por ondas (Weis)
O WaveWeisBarForce é um indicador que aplica a lógica de ondas de volume (Weis) para identificar acumulações e mudanças de direção do mercado.
Ele soma o volume enquanto a tendência não muda. Ao inverter a direção, inicia uma nova onda e zera o acumulado.
A intensidade é calculada por níveis, de acordo com a relação entre o volume da onda atual e o maior acumulado recente (janela Intensity).
Parâmetros de entrada
-
Volume_type – Define a fonte do volume (tick ou real).
-
Intensity – Janela em barras usada para referência de intensidade.
-
Bullish Levels (1 a 4) – Escala de verde, do mais claro até LIME.
-
Bearish Levels (1 a 4) – Escala de vermelho, do mais claro até RED.
Exemplo da tela de parâmetros de entrada:
Interpretação visual
-
Bullish Levels
-
Level 1: Verde bem claro (onda de baixa intensidade).
-
Level 2: Verde claro.
-
Level 3: Verde médio.
-
Level 4: LIME (onda bullish de máxima intensidade).
-
-
Bearish Levels
-
Level 1: Vermelho bem claro (onda de baixa intensidade).
-
Level 2: Vermelho claro.
-
Level 3: Vermelho médio.
-
Level 4: RED (onda bearish de máxima intensidade).
-
-
WaveMax (branco) – Marca a barra de maior volume dentro da onda atual.
-
WaveClimax (amarelo) – Marca quando o acumulado da onda atual supera o melhor acumulado histórico.
Exemplo do indicador aplicado ao gráfico:
Observações
-
Apenas o valor do acumulado atual é exibido na legenda.
-
WaveMax e WaveClimax permanecem ocultos por padrão para manter a leitura limpa.
-
O indicador é adequado para qualquer ativo e timeframe, sendo especialmente útil em estudos intraday.