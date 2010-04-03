Wave Weis Bar Force

WaveWeisBarForce – Volume acumulado por ondas (Weis)

O WaveWeisBarForce é um indicador que aplica a lógica de ondas de volume (Weis) para identificar acumulações e mudanças de direção do mercado.
Ele soma o volume enquanto a tendência não muda. Ao inverter a direção, inicia uma nova onda e zera o acumulado.
A intensidade é calculada por níveis, de acordo com a relação entre o volume da onda atual e o maior acumulado recente (janela Intensity).

Parâmetros de entrada

  • Volume_type – Define a fonte do volume (tick ou real).

  • Intensity – Janela em barras usada para referência de intensidade.

  • Bullish Levels (1 a 4) – Escala de verde, do mais claro até LIME.

  • Bearish Levels (1 a 4) – Escala de vermelho, do mais claro até RED.

Exemplo da tela de parâmetros de entrada:


Interpretação visual

  • Bullish Levels

    • Level 1: Verde bem claro (onda de baixa intensidade).

    • Level 2: Verde claro.

    • Level 3: Verde médio.

    • Level 4: LIME (onda bullish de máxima intensidade).

  • Bearish Levels

    • Level 1: Vermelho bem claro (onda de baixa intensidade).

    • Level 2: Vermelho claro.

    • Level 3: Vermelho médio.

    • Level 4: RED (onda bearish de máxima intensidade).

  • WaveMax (branco) – Marca a barra de maior volume dentro da onda atual.

  • WaveClimax (amarelo) – Marca quando o acumulado da onda atual supera o melhor acumulado histórico.

Exemplo do indicador aplicado ao gráfico:


Observações

  • Apenas o valor do acumulado atual é exibido na legenda.

  • WaveMax e WaveClimax permanecem ocultos por padrão para manter a leitura limpa.

  • O indicador é adequado para qualquer ativo e timeframe, sendo especialmente útil em estudos intraday.


