Candle Time And Spread Line

CandleTimeAndSpreadLine – Tempo de vela e Spread em tempo real

O CandleTimeAndSpreadLine é um indicador que mostra duas informações essenciais diretamente no gráfico:
(1) o tempo restante da vela atual e
(2) o spread em pontos, ambos ancorados ao preço de referência escolhido (Ask, Bid ou Mid).

Ele utiliza atualização via OnTimer, garantindo que o tempo continue fluindo mesmo em momentos de baixa atividade do mercado.
Os valores são exibidos em rótulos sobrepostos ao gráfico, sem interferir na leitura dos candles.

Parâmetros de entrada

PriceRefTime – Define o preço de referência (Ask, Bid ou Mid) para posicionar o tempo da vela.

PriceRefSpread – Define o preço de referência (Ask, Bid ou Mid) para posicionar o spread.

XShiftBars – Número de barras à frente usado para deslocar horizontalmente os rótulos.

TimeOffsetUpPts – Deslocamento vertical (em pontos) para o rótulo do tempo, acima do preço de referência.

SpreadOffsetDnPts – Deslocamento vertical (em pontos) para o rótulo do spread, abaixo do preço de referência.

TimeColor – Cor do rótulo do tempo.

SpreadColor – Cor do rótulo do spread.

FontSize – Tamanho da fonte utilizada nos rótulos.

Font – Fonte tipográfica escolhida (Arial, Trebuchet, Verdana etc.).

Exemplo da tela de parâmetros de entrada:

Interpretação visual

Tempo da vela

  • Exibido acima do preço de referência.

  • Em timeframes de 1 minuto, mostra apenas os segundos.

  • Em timeframes maiores, mostra minutos e segundos (ou horas, se necessário).

Spread

  • Exibido abaixo do preço de referência.

  • Representado em pontos, atualizado a cada segundo.

  • Mantém prefixo “S:” para facilitar a identificação rápida.

Exemplo do indicador aplicado ao gráfico:

Observações

  • Os rótulos são atualizados apenas quando o valor muda, evitando redesenhos desnecessários.

  • O indicador permanece leve e estável, mesmo em ativos de alta volatilidade.

  • Funciona em qualquer ativo e timeframe, sendo útil tanto para scalpers (controle do spread) quanto para swing traders (gestão do tempo de candle).


