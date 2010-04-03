Wave Weis Bar Force

WaveWeisBarForce – Volume acumulado por ondas (Weis)

O WaveWeisBarForce é um indicador que aplica a lógica de ondas de volume (Weis) para identificar acumulações e mudanças de direção do mercado.

Ele soma o volume enquanto a tendência não muda. Ao inverter a direção, inicia uma nova onda e zera o acumulado.

A intensidade é calculada por níveis, de acordo com a relação entre o volume da onda atual e o maior acumulado recente (janela Intensity).

Parâmetros de entrada

Volume_type – Define a fonte do volume (tick ou real).

Intensity – Janela em barras usada para referência de intensidade.

Bullish Levels (1 a 4) – Escala de verde, do mais claro até LIME .

Bearish Levels (1 a 4) – Escala de vermelho, do mais claro até RED.

Exemplo da tela de parâmetros de entrada:

Interpretação visual

Bullish Levels Level 1: Verde bem claro (onda de baixa intensidade). Level 2: Verde claro. Level 3: Verde médio. Level 4: LIME (onda bullish de máxima intensidade).

Bearish Levels Level 1: Vermelho bem claro (onda de baixa intensidade). Level 2: Vermelho claro. Level 3: Vermelho médio. Level 4: RED (onda bearish de máxima intensidade).

WaveMax (branco) – Marca a barra de maior volume dentro da onda atual.

WaveClimax (amarelo) – Marca quando o acumulado da onda atual supera o melhor acumulado histórico.

Exemplo do indicador aplicado ao gráfico:

Observações