Candlestick Pattern and Signal

MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ] New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac