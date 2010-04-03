Super Multi Indicator

Multi-TF Gösterge Paneli – Kullanım Kılavuzu ve Avantajları

Gösterge Adı: Multi-TF Indicator Dashboard
Sürüm: 1.10
Tür: Çok Zaman Dilimli Gösterge Paneli

1. Dahil edilen göstergeler

  1. RSI (Göreceli Güç Endeksi)

    • Fiyatın gücünü ölçer

    • Sinyaller: Aşırı alım (>70), Aşırı satım (<30), Nötr

  2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama)

    • Trend yönünü ve olası dönüşleri analiz eder

    • Sinyaller: Yükseliş / Düşüş

  3. Stokastik (Stochastic)

    • Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirler

    • Sinyaller: OB (>80), OS (<20), Nötr

  4. Bollinger Bantları

    • Fiyat volatilitesini ölçer

    • Üst bant = OB, Alt bant = OS

  5. ADX (Average Directional Index)

    • Trendin gücünü ölçer

    • Sinyaller: Güçlü / İyi / Nötr / Zayıf

  6. CCI (Commodity Channel Index)

    • Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tespit eder

    • OB (>100) / OS (<-100) / Nötr

  7. ATR (Average True Range)

    • Volatiliteyi ölçer

    • Eşik değerinin altında = Düşük volatilite

  8. Williams %R

    • Kısa vadeli aşırı alım/satım göstergesi

    • OB / OS / Nötr

  9. Hacim (Volume)

    • Mevcut mumun hacmini gösterir

2. Kullanım Talimatları

  1. .ex5 dosyasını MT5’e yükleyin

    • MT5 → Dosya → Veri Klasörünü Aç → MQL5 → Indicators → Dosyayı kopyalayın

  2. Göstergeyi grafiğe uygulayın

    • Tüm döviz çiftleri, metaller, Bitcoin, kripto paralar ile uyumludur

  3. Ayarlar

    • RSI, ADX, CCI, ATR, Williams %R periyotları

    • Timeframe seçimi: M1, M5, M15, M30, H1, H4

  4. Panel kontrolü

    • Başlık: Gösterge isimleri

    • Satırlar: Zaman dilimlerine göre değerler

3. Ana Özellikler

  • Çok zaman dilimli görünüm: aynı anda birden fazla timeframe sinyali

  • Kullanıcı dostu panel: göstergelerin hızlı ve net görünümü

  • Tüm varlıklarla uyumlu: Forex, metaller, Bitcoin, kripto paralar

  • Görsel açıklık: OB/OS, trend gücü, düşük volatilite

  • Özelleştirilebilir: boyutlar, renkler, yazı tipi, timeframeler

4. Öneriler

  • Trend analizi, destek/direnç ve diğer tekniklerle birlikte kullanın

  • Otomatik işlem için kullanmayın

  • Önce demo hesapta test edin

5. Bu göstergeleri neden kullanmalısınız?

  1. Çok zaman dilimli sinyallerin aynı anda kontrolü

    • Birden fazla grafik açmaya gerek yok

  2. Tüm temel ölçümler tek bir panelde

    • RSI, MACD, Stokastik, Bollinger, ADX, CCI, ATR, Williams %R, Hacim

  3. Tüm varlıklarla uyumlu

    • Forex, metaller, Bitcoin, kripto paralar

  4. Net ve kullanıcı dostu panel

    • Sinyallerin hızlı ve kolay yorumlanması

  5. Yüksek özelleştirme

    • Timeframeler, renkler, yazı tipi, panel boyutu

  6. İşlem planlamasına yardımcı olur

    • OB/OS sinyalleri, trend gücü, düşük volatilite uyarıları

  7. Analiz hatalarını azaltır

    • Önemli bilgiler tek ekranda

  8. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygundur

    • Yeni başlayanlar: piyasa görünümünü hızlıca öğrenir

    • Deneyimli: strateji doğrulama ve sinyal teyidi


