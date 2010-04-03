Super Multi Indicator
- Göstergeler
- Sakolratch Pangneewong
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 10
Gösterge Adı: Multi-TF Indicator Dashboard
Sürüm: 1.10
Tür: Çok Zaman Dilimli Gösterge Paneli
1. Dahil edilen göstergeler
-
RSI (Göreceli Güç Endeksi)
-
Fiyatın gücünü ölçer
-
Sinyaller: Aşırı alım (>70), Aşırı satım (<30), Nötr
-
-
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama)
-
Trend yönünü ve olası dönüşleri analiz eder
-
Sinyaller: Yükseliş / Düşüş
-
-
Stokastik (Stochastic)
-
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirler
-
Sinyaller: OB (>80), OS (<20), Nötr
-
-
Bollinger Bantları
-
Fiyat volatilitesini ölçer
-
Üst bant = OB, Alt bant = OS
-
-
ADX (Average Directional Index)
-
Trendin gücünü ölçer
-
Sinyaller: Güçlü / İyi / Nötr / Zayıf
-
-
CCI (Commodity Channel Index)
-
Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tespit eder
-
OB (>100) / OS (<-100) / Nötr
-
-
ATR (Average True Range)
-
Volatiliteyi ölçer
-
Eşik değerinin altında = Düşük volatilite
-
-
Williams %R
-
Kısa vadeli aşırı alım/satım göstergesi
-
OB / OS / Nötr
-
-
Hacim (Volume)
-
Mevcut mumun hacmini gösterir
-
2. Kullanım Talimatları
-
.ex5 dosyasını MT5’e yükleyin
-
MT5 → Dosya → Veri Klasörünü Aç → MQL5 → Indicators → Dosyayı kopyalayın
-
-
Göstergeyi grafiğe uygulayın
-
Tüm döviz çiftleri, metaller, Bitcoin, kripto paralar ile uyumludur
-
-
Ayarlar
-
RSI, ADX, CCI, ATR, Williams %R periyotları
-
Timeframe seçimi: M1, M5, M15, M30, H1, H4
-
-
Panel kontrolü
-
Başlık: Gösterge isimleri
-
Satırlar: Zaman dilimlerine göre değerler
-
3. Ana Özellikler
-
Çok zaman dilimli görünüm: aynı anda birden fazla timeframe sinyali
-
Kullanıcı dostu panel: göstergelerin hızlı ve net görünümü
-
Tüm varlıklarla uyumlu: Forex, metaller, Bitcoin, kripto paralar
-
Görsel açıklık: OB/OS, trend gücü, düşük volatilite
-
Özelleştirilebilir: boyutlar, renkler, yazı tipi, timeframeler
4. Öneriler
-
Trend analizi, destek/direnç ve diğer tekniklerle birlikte kullanın
-
Otomatik işlem için kullanmayın
-
Önce demo hesapta test edin
5. Bu göstergeleri neden kullanmalısınız?
-
Çok zaman dilimli sinyallerin aynı anda kontrolü
-
Birden fazla grafik açmaya gerek yok
-
-
Tüm temel ölçümler tek bir panelde
-
RSI, MACD, Stokastik, Bollinger, ADX, CCI, ATR, Williams %R, Hacim
-
-
Tüm varlıklarla uyumlu
-
Forex, metaller, Bitcoin, kripto paralar
-
-
Net ve kullanıcı dostu panel
-
Sinyallerin hızlı ve kolay yorumlanması
-
-
Yüksek özelleştirme
-
Timeframeler, renkler, yazı tipi, panel boyutu
-
-
İşlem planlamasına yardımcı olur
-
OB/OS sinyalleri, trend gücü, düşük volatilite uyarıları
-
-
Analiz hatalarını azaltır
-
Önemli bilgiler tek ekranda
-
-
Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygundur
-
Yeni başlayanlar: piyasa görünümünü hızlıca öğrenir
-
Deneyimli: strateji doğrulama ve sinyal teyidi
-