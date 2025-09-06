Super Multi Indicator
- Indicatori
- Sakolratch Pangneewong
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 10
Nome dell’indicatore: Multi-TF Indicator Dashboard
Versione: 1.10
Tipo: Dashboard multi-timeframe
1. Indicatori inclusi
-
RSI (Relative Strength Index)
-
Misura la forza del prezzo
-
Segnali: Overbought (>70), Oversold (<30), Neutro
-
-
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
-
Analizza la direzione del trend e possibili inversioni
-
Segnali: Rialzista / Ribassista
-
-
Stocastico
-
Determina le condizioni di ipercomprato e ipervenduto
-
Segnali: OB (>80), OS (<20), Neutro
-
-
Bande di Bollinger
-
Misura la volatilità del prezzo
-
Superiore = OB, Inferiore = OS
-
-
ADX (Average Directional Index)
-
Misura la forza del trend
-
Segnali: Forte / Buono / Neutro / Debole
-
-
CCI (Commodity Channel Index)
-
Rileva zone di ipercomprato e ipervenduto
-
OB (>100) / OS (<-100) / Neutro
-
-
ATR (Average True Range)
-
Misura la volatilità
-
Sotto soglia = Bassa volatilità
-
-
Williams %R
-
Indica ipercomprato/ipervenduto a breve termine
-
OB / OS / Neutro
-
-
Volume
-
Mostra il volume della candela corrente
-
2. Modalità d’uso
-
Installazione del file .ex5 in MT5
-
MT5 → File → Apri cartella dati → MQL5 → Indicators → Copiare il file
-
-
Applicare l’indicatore sul grafico
-
Compatibile con tutte le coppie di valute, metalli, Bitcoin, criptovalute
-
-
Parametri configurabili
-
Periodi RSI, ADX, CCI, ATR, Williams %R
-
Selezione dei timeframe: M1, M5, M15, M30, H1, H4
-
-
Controllo della dashboard
-
Intestazione: Nomi degli indicatori
-
Righe: Valori per timeframe
-
3. Funzionalità principali
-
Visualizzazione multi-timeframe: segnali di più timeframe contemporaneamente
-
Dashboard intuitiva: visualizzazione completa degli indicatori a colpo d’occhio
-
Compatibile con tutti gli asset: Forex, metalli, Bitcoin, criptovalute
-
Chiarezza visiva: OB/OS, forza del trend, volatilità bassa
-
Personalizzazione: dimensioni, colori, font, timeframe
4. Raccomandazioni
-
Da usare insieme ad analisi di trend, supporti/resistenze e altre tecniche
-
Non utilizzare per trading automatico
-
Testare sempre su un conto demo prima dell’uso reale
5. Perché utilizzare questo indicatore
-
Verifica simultanea dei segnali multi-timeframe
-
Non serve aprire più grafici
-
-
Tutte le principali misure su un unico pannello
-
RSI, MACD, Stocastico, Bollinger, ADX, CCI, ATR, Williams %R, Volume
-
-
Compatibile con tutti gli asset
-
Forex, metalli, Bitcoin, criptovalute
-
-
Dashboard chiara e intuitiva
-
Colori per interpretazione rapida dei segnali
-
-
Alta personalizzazione
-
Timeframe, colori, font, dimensioni del pannello
-
-
Aiuta nella pianificazione del trading
-
Segnali OB/OS, forza del trend, avvisi di bassa volatilità
-
-
Riduce gli errori di analisi
-
Tutte le informazioni importanti su un unico schermo
-
-
Adatto a principianti ed esperti
-
Principianti: panoramica rapida del mercato
-
Esperti: conferma dei segnali e verifica delle strategie
-