Super Multi Indicator

Dashboard Multi-TF – Guida all’uso e vantaggi

Nome dell’indicatore: Multi-TF Indicator Dashboard
Versione: 1.10
Tipo: Dashboard multi-timeframe

1. Indicatori inclusi

  1. RSI (Relative Strength Index)

    • Misura la forza del prezzo

    • Segnali: Overbought (>70), Oversold (<30), Neutro

  2. MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

    • Analizza la direzione del trend e possibili inversioni

    • Segnali: Rialzista / Ribassista

  3. Stocastico

    • Determina le condizioni di ipercomprato e ipervenduto

    • Segnali: OB (>80), OS (<20), Neutro

  4. Bande di Bollinger

    • Misura la volatilità del prezzo

    • Superiore = OB, Inferiore = OS

  5. ADX (Average Directional Index)

    • Misura la forza del trend

    • Segnali: Forte / Buono / Neutro / Debole

  6. CCI (Commodity Channel Index)

    • Rileva zone di ipercomprato e ipervenduto

    • OB (>100) / OS (<-100) / Neutro

  7. ATR (Average True Range)

    • Misura la volatilità

    • Sotto soglia = Bassa volatilità

  8. Williams %R

    • Indica ipercomprato/ipervenduto a breve termine

    • OB / OS / Neutro

  9. Volume

    • Mostra il volume della candela corrente

2. Modalità d’uso

  1. Installazione del file .ex5 in MT5

    • MT5 → File → Apri cartella dati → MQL5 → Indicators → Copiare il file

  2. Applicare l’indicatore sul grafico

    • Compatibile con tutte le coppie di valute, metalli, Bitcoin, criptovalute

  3. Parametri configurabili

    • Periodi RSI, ADX, CCI, ATR, Williams %R

    • Selezione dei timeframe: M1, M5, M15, M30, H1, H4

  4. Controllo della dashboard

    • Intestazione: Nomi degli indicatori

    • Righe: Valori per timeframe

3. Funzionalità principali

  • Visualizzazione multi-timeframe: segnali di più timeframe contemporaneamente

  • Dashboard intuitiva: visualizzazione completa degli indicatori a colpo d’occhio

  • Compatibile con tutti gli asset: Forex, metalli, Bitcoin, criptovalute

  • Chiarezza visiva: OB/OS, forza del trend, volatilità bassa

  • Personalizzazione: dimensioni, colori, font, timeframe

4. Raccomandazioni

  • Da usare insieme ad analisi di trend, supporti/resistenze e altre tecniche

  • Non utilizzare per trading automatico

  • Testare sempre su un conto demo prima dell’uso reale

5. Perché utilizzare questo indicatore

  1. Verifica simultanea dei segnali multi-timeframe

    • Non serve aprire più grafici

  2. Tutte le principali misure su un unico pannello

    • RSI, MACD, Stocastico, Bollinger, ADX, CCI, ATR, Williams %R, Volume

  3. Compatibile con tutti gli asset

    • Forex, metalli, Bitcoin, criptovalute

  4. Dashboard chiara e intuitiva

    • Colori per interpretazione rapida dei segnali

  5. Alta personalizzazione

    • Timeframe, colori, font, dimensioni del pannello

  6. Aiuta nella pianificazione del trading

    • Segnali OB/OS, forza del trend, avvisi di bassa volatilità

  7. Riduce gli errori di analisi

    • Tutte le informazioni importanti su un unico schermo

  8. Adatto a principianti ed esperti

    • Principianti: panoramica rapida del mercato

    • Esperti: conferma dei segnali e verifica delle strategie


