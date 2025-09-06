Super Multi Indicator
Nom de l’indicateur : Multi-TF Indicator Dashboard
Version : 1.10
Type : Tableau de bord multi-temporalités
1. Indicateurs inclus
-
RSI (Indice de Force Relative)
-
Mesure la force du prix
-
Signaux : Surachat (>70), Survente (<30), Neutre
-
-
MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence)
-
Analyse la direction de la tendance et les retournements potentiels
-
Signaux : Haussier / Baissier
-
-
Stochastique
-
Détermine les conditions de surachat et de survente
-
Signaux : OB (>80), OS (<20), Neutre
-
-
Bandes de Bollinger
-
Mesure la volatilité du prix
-
Supérieure = OB, Inférieure = OS
-
-
ADX (Indice Directionnel Moyen)
-
Mesure la force de la tendance
-
Signaux : Fort / Bon / Neutre / Faible
-
-
CCI (Indice de Canal de Marchandise)
-
Détecte les zones de surachat et de survente
-
OB (>100) / OS (<-100) / Neutre
-
-
ATR (Amplitude Moyenne Vraie)
-
Mesure la volatilité
-
En dessous du seuil = Faible volatilité
-
-
Williams %R
-
Indique le surachat/survente à court terme
-
OB / OS / Neutre
-
-
Volume
-
Affiche le volume de la bougie actuelle
-
2. Mode d’utilisation
-
Installation du fichier .ex5 dans MT5
-
MT5 → Fichier → Ouvrir le dossier de données → MQL5 → Indicators → Copier le fichier
-
-
Appliquer l’indicateur au graphique
-
Compatible avec toutes les paires de devises, métaux, Bitcoin, crypto-monnaies
-
-
Paramètres configurables
-
Périodes RSI, ADX, CCI, ATR, Williams %R
-
Sélection des temporalités : M1, M5, M15, M30, H1, H4
-
-
Vérification du tableau de bord
-
En-tête : Noms des indicateurs
-
Lignes : Valeurs par temporalité
-
3. Fonctionnalités principales
-
Affichage multi-temporalités : signaux de plusieurs temporalités simultanément
-
Tableau de bord convivial : visualisation complète des indicateurs en un coup d’œil
-
Compatible tous actifs : Forex, métaux, Bitcoin, crypto-monnaies
-
Clarté visuelle : OB/OS, force de tendance, volatilité faible
-
Personnalisation : taille, couleurs, polices, temporalités
4. Recommandations
-
À utiliser conjointement avec l’analyse de tendance, support/résistance et autres techniques
-
Ne pas utiliser pour le trading automatique
-
Toujours tester sur un compte démo avant utilisation réelle
5. Pourquoi utiliser cet indicateur
-
Vérification simultanée des signaux multi-temporalités
-
Plus besoin d’ouvrir plusieurs graphiques
-
-
Toutes les principales mesures sur un seul tableau
-
RSI, MACD, Stochastique, Bollinger, ADX, CCI, ATR, Williams %R, Volume
-
-
Compatible avec tous les actifs
-
Forex, métaux, Bitcoin, crypto-monnaies
-
-
Tableau de bord clair et convivial
-
Couleurs pour interprétation rapide des signaux
-
-
Haute personnalisation
-
Temporalités, couleurs, polices, taille du panneau
-
-
Aide à la planification du trading
-
Signaux OB/OS, force de tendance, alertes de faible volatilité
-
-
Réduction des erreurs d’analyse
-
Toutes les informations importantes sur un seul écran
-
-
Convient aux débutants et experts
-
Débutants : aperçu rapide du marché
-
Experts : vérification et confirmation des signaux
-