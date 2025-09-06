Super Multi Indicator

Tableau de bord Multi-TF – Guide d'utilisation et avantages

Nom de l’indicateur : Multi-TF Indicator Dashboard
Version : 1.10
Type : Tableau de bord multi-temporalités

1. Indicateurs inclus

  1. RSI (Indice de Force Relative)

    • Mesure la force du prix

    • Signaux : Surachat (>70), Survente (<30), Neutre

  2. MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence)

    • Analyse la direction de la tendance et les retournements potentiels

    • Signaux : Haussier / Baissier

  3. Stochastique

    • Détermine les conditions de surachat et de survente

    • Signaux : OB (>80), OS (<20), Neutre

  4. Bandes de Bollinger

    • Mesure la volatilité du prix

    • Supérieure = OB, Inférieure = OS

  5. ADX (Indice Directionnel Moyen)

    • Mesure la force de la tendance

    • Signaux : Fort / Bon / Neutre / Faible

  6. CCI (Indice de Canal de Marchandise)

    • Détecte les zones de surachat et de survente

    • OB (>100) / OS (<-100) / Neutre

  7. ATR (Amplitude Moyenne Vraie)

    • Mesure la volatilité

    • En dessous du seuil = Faible volatilité

  8. Williams %R

    • Indique le surachat/survente à court terme

    • OB / OS / Neutre

  9. Volume

    • Affiche le volume de la bougie actuelle

2. Mode d’utilisation

  1. Installation du fichier .ex5 dans MT5

    • MT5 → Fichier → Ouvrir le dossier de données → MQL5 → Indicators → Copier le fichier

  2. Appliquer l’indicateur au graphique

    • Compatible avec toutes les paires de devises, métaux, Bitcoin, crypto-monnaies

  3. Paramètres configurables

    • Périodes RSI, ADX, CCI, ATR, Williams %R

    • Sélection des temporalités : M1, M5, M15, M30, H1, H4

  4. Vérification du tableau de bord

    • En-tête : Noms des indicateurs

    • Lignes : Valeurs par temporalité

3. Fonctionnalités principales

  • Affichage multi-temporalités : signaux de plusieurs temporalités simultanément

  • Tableau de bord convivial : visualisation complète des indicateurs en un coup d’œil

  • Compatible tous actifs : Forex, métaux, Bitcoin, crypto-monnaies

  • Clarté visuelle : OB/OS, force de tendance, volatilité faible

  • Personnalisation : taille, couleurs, polices, temporalités

4. Recommandations

  • À utiliser conjointement avec l’analyse de tendance, support/résistance et autres techniques

  • Ne pas utiliser pour le trading automatique

  • Toujours tester sur un compte démo avant utilisation réelle

5. Pourquoi utiliser cet indicateur

  1. Vérification simultanée des signaux multi-temporalités

    • Plus besoin d’ouvrir plusieurs graphiques

  2. Toutes les principales mesures sur un seul tableau

    • RSI, MACD, Stochastique, Bollinger, ADX, CCI, ATR, Williams %R, Volume

  3. Compatible avec tous les actifs

    • Forex, métaux, Bitcoin, crypto-monnaies

  4. Tableau de bord clair et convivial

    • Couleurs pour interprétation rapide des signaux

  5. Haute personnalisation

    • Temporalités, couleurs, polices, taille du panneau

  6. Aide à la planification du trading

    • Signaux OB/OS, force de tendance, alertes de faible volatilité

  7. Réduction des erreurs d’analyse

    • Toutes les informations importantes sur un seul écran

  8. Convient aux débutants et experts

    • Débutants : aperçu rapide du marché

    • Experts : vérification et confirmation des signaux


