Gann ToolsBox By Ameer

W.D. Gann hakkında

W.D. Gann (1878–1955), tarihin en efsanevi traderlarından biridir.

Fiyat ile zaman arasındaki ilişkiye dayalı, açıları, geometriyi, döngüleri ve oranları kullanan benzersiz bir metodoloji geliştirdi.

Gann, piyasaların öngörülebilir matematiksel kalıplar içinde hareket ettiğine ve gelecekteki hareketleri tahmin etmede zamanın fiyat kadar önemli olduğuna inanıyordu.

Neden bu toolbox özel

Ameer’s Gann Toolbox, dünyadaki ilk tam ve etkileşimli Gann analiz aracıdır.

W.D. Gann’ın efsanevi yöntemlerini doğrudan grafiğinizde canlandırmak için özenle tasarlanmıştır — basit, görsel ve tamamen özelleştirilebilir.

Hepsi bir arada çözüm – Açılar, fanlar, kanallar, yıldızlar, altın çizgiler, döngüler ve bölücüler tek bir yerde.

Etkileşimli kontrol paneli – Açıyı, mesafeyi, barları, ızgarayı vb. tek tıkla ayarlayın.

Gerçek esneklik – 4 fan modundan birini seçin, 3–9 arası bölücü ekleyin, özellikleri anında açıp kapatın.

Temiz çalışma alanı – Grafiğinizi düzenli tutun; ızgarayı ve nesneleri kolayca gösterin veya gizleyin.

Akıllı otomatik kayıt – Her sembol ve zaman dilimi kendi ayarlarını saklar.

Profesyonel tasarım – Hassasiyet, hız ve Gann geometrisinin tüm gücü için tasarlanmıştır.

Trader’ların sevme nedeni

Gann’ın yöntemleri doğruluğu ile ünlüdür, ancak aynı zamanda karmaşıktır.

Bu nedenle dünyada yalnızca küçük bir profesyonel trader grubu gerçekten bunları ustaca kullanmaktadır.

Çoğu trader, Gann tekniklerinden kaçınır çünkü:

Fiyat, zaman ve geometri hakkında derin matematik bilgisi gerektirir.

Açıları, fanları ve döngüleri elle çizmek zaman alıcı ve kafa karıştırıcıdır.

Zaman dilimi değiştirildiğinde genellikle tüm çalışmalar kaybolur veya yeniden çizilmesi gerekir.

Ameer’s Gann Toolbox tüm bunları çözer.

Gann’ın zamansız yöntemlerini basit ve etkileşimli bir panele dönüştürür — böylece profesyoneller gibi ticaret yapabilirsiniz.

“Bu toolbox’ı önce kendim için yaptım, çünkü sürekli yeniden çizim yapmak ve göstergeleri değiştirmekten bıkmıştım. Şimdi sizinle paylaşıyorum.”

Neden şimdi ihtiyacınız var

Piyasalar her zamankinden daha hızlı hareket ediyor.

Fırsatlar dakikalar içinde ortaya çıkıp kayboluyor — ve yalnızca doğru araçlara sahip trader’lar önde kalabiliyor.

Çoğu trader, Gann’ın yöntemlerini anlamak için yıllar harcar…

Kitap okur, elle çizim yapar ama yine de istikrar sağlayamaz.

Ameer’s Gann Toolbox ile bu hayal kırıklığını atlatabilirsiniz.

Kullanıma hazır profesyonel bir sistem elde edersiniz:

Yıllarca sürecek öğrenme ve deneme-yanılmadan tasarruf sağlar.

Zaman dilimleri arasında geçiş yapsanız bile çizimlerinizi otomatik olarak saklar.

Çizgi çizmek yerine ticaret fırsatlarına odaklanmanızı sağlar.

Onsuz geçen her gün, Gann geometrisiyle tahmin edilebilecek hareketleri kaçırma riskini taşır.

Nasıl kullanılır

Toolbox’ı herhangi bir grafiğe ve zaman dilimine ekleyin.

Temel noktanızı seçin (salınım zirvesi veya dibi). Gerekirse doğrudan sürükleyin.

Açıyı, mesafeyi ve barları tek tıkla ayarlayın.

Şu özellikleri anında açıp kapatın: Gann açıları, fanlar (4 mod), kanallar, yıldızlar, altın çizgiler, bölücüler (3–9), ızgara.

Fiyatın açılara, çizgilere ve döngülere nasıl tepki verdiğini gözlemleyin ve doğru giriş/çıkış noktalarını bulun.

İpucu: Her zaman diliminin kendi saklanan ayarları vardır. H1 grafiğiniz H4’ten tamamen farklı olabilir — ve toolbox hepsini hatırlar.

Kimler için

Profesyonel seviyede tahmin yapmak isteyen trader’lar.

Dağınık grafiklerden ve elle çizimden bıkmış olanlar.

Kesin giriş/çıkış noktaları arayan swing ve gün içi trader’lar.

Tüm araçları tek bir indikatörde isteyen Gann meraklıları.

Ameer’s Gann Toolbox sadece başka bir indikatör değildir.

Piyasayı analiz etme şeklinizi değiştiren profesyonel bir ticaret aracıdır — basitlik, doğruluk ve Gann yöntemlerinin kanıtlanmış gücünü birleştirir.

Bugün ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın.



