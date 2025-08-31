Gann ToolsBox By Ameer

Ameers Gann Toolbox – By Ameer

À propos de W.D. Gann

W.D. Gann (1878–1955) fut l’un des traders les plus légendaires de l’histoire.

Il a développé une méthodologie unique basée sur la relation entre le prix et le temps, utilisant des angles, de la géométrie, des cycles et des proportions.

Gann croyait que les marchés évoluent selon des schémas mathématiques prévisibles et que le temps est aussi important que le prix pour prévoir les mouvements futurs.

Pourquoi cette boîte à outils est spéciale

Ameer’s Gann Toolbox est la première boîte à outils complète et interactive d’analyse de Gann au monde.

Elle a été soigneusement conçue pour donner vie aux méthodes légendaires de W.D. Gann directement sur votre graphique — simple, visuelle et entièrement personnalisable.

Solution tout-en-un – Angles, éventails, canaux, étoiles, lignes dorées, cycles et diviseurs réunis en un seul outil.

Panneau de contrôle interactif – Ajustez tout en un clic (angle, espace, barres, grille, etc.).

Véritable flexibilité – Alternez entre 4 modes d’éventail, ajoutez des diviseurs (de 3 à 9), activez ou désactivez des fonctions instantanément.

Espace de travail clair – Gardez votre graphique organisé, affichez ou cachez la grille et les objets facilement.

Sauvegarde automatique intelligente – Chaque symbole et chaque unité de temps conserve ses propres réglages.

Conception professionnelle – Construit pour la précision, la rapidité et toute la puissance de la géométrie de Gann.

Pourquoi les traders l’aiment

Les méthodes de Gann sont réputées pour leur précision, mais aussi pour leur complexité.

C’est pourquoi seul un petit cercle de traders professionnels dans le monde les maîtrise réellement.

La plupart des traders évitent les techniques de Gann parce que:

Elles nécessitent une connaissance mathématique approfondie du prix, du temps et de la géométrie.

Tracer manuellement les angles, éventails et cycles est long et déroutant.

Changer d’unité de temps signifie généralement perdre son travail ou devoir tout redessiner.

Ameer’s Gann Toolbox résout tout cela.

Elle enlève le mystère et transforme les méthodes intemporelles de Gann en un panneau simple et interactif — afin que vous puissiez trader comme un professionnel, sans frustration.

« J’ai d’abord construit cette boîte à outils pour moi-même, parce que j’en avais assez de perdre du temps à redessiner et à changer d’indicateurs. Maintenant, je la partage avec vous. »

Pourquoi vous en avez besoin maintenant

Les marchés évoluent plus vite que jamais.

Les opportunités apparaissent et disparaissent en quelques minutes — et seuls les traders équipés des bons outils peuvent rester en avance.

La plupart des traders passent des années à essayer de comprendre les méthodes de Gann…

Ils lisent des livres, s’exercent à tracer à la main et n’arrivent toujours pas à obtenir de constance.

Avec Ameer’s Gann Toolbox, vous évitez cette frustration.

Vous obtenez un système professionnel prêt à l’emploi qui:

Vous fait gagner des années d’étude et d’essais-erreurs.

Conserve automatiquement vos tracés en place — même en changeant d’unité de temps.

Vous permet de vous concentrer sur les opportunités de trading, pas sur le dessin de lignes.

Chaque jour où vous tradez sans cet outil, vous risquez de manquer des mouvements qui auraient pu être prévus grâce à la géométrie de Gann.

C’est votre chance d’obtenir le même avantage qu’un petit cercle de professionnels dans le monde utilise.

Comment l’utiliser

Attachez la boîte à outils à n’importe quel graphique et unité de temps.

Sélectionnez votre point de base (sommet ou creux). Déplacez-le directement si nécessaire.

Ajustez l’angle, l’espace et les barres en un seul clic.

Activez ou désactivez instantanément les fonctionnalités suivantes:

Angles de Gann

Éventails (4 modes)

Canaux

Étoiles

Lignes dorées

Diviseurs (3–9)

Grille

Observez comment le prix réagit aux angles, lignes et cycles pour trouver des points d’entrée et de sortie précis.

Astuce: chaque unité de temps a ses propres réglages enregistrés. Votre graphique H1 peut être complètement différent de celui en H4 — et la boîte à outils se souvient de tout.

Pour qui est-elle destinée

Les traders qui veulent des prévisions de niveau professionnel.

Ceux qui en ont assez des graphiques encombrés et du tracé manuel.

Les swing traders et day traders qui recherchent des points d’entrée et de sortie précis.

Les passionnés de Gann qui veulent la boîte à outils complète dans un seul indicateur.

Ameer’s Gann Toolbox n’est pas simplement un autre indicateur.

C’est un instrument de trading professionnel qui transforme la manière dont vous analysez le marché — en combinant simplicité, précision et la puissance éprouvée des méthodes de Gann.

Améliorez votre trading dès aujourd'hui.




