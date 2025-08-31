Gann ToolsBox By Ameer

Ameers Gann Toolbox – By Ameer

Su W.D. Gann

W.D. Gann (1878–1955) è stato uno dei trader più leggendari della storia.
Ha sviluppato una metodologia unica basata sulla relazione tra prezzo e tempo, utilizzando angoli, geometria, cicli e proporzioni.

Gann credeva che i mercati si muovessero secondo schemi matematici prevedibili e che il tempo fosse importante quanto il prezzo per prevedere i movimenti futuri.

Perché questa toolbox è speciale

Ameer’s Gann Toolbox è la prima toolbox completa e interattiva di analisi di Gann al mondo.
È stata progettata con cura per portare i metodi leggendari di W.D. Gann direttamente sul grafico — semplice, visiva e completamente personalizzabile.

  • Soluzione tutto-in-uno – Angoli, ventagli, canali, stelle, linee dorate, cicli e divisori in un unico strumento.

  • Pannello di controllo interattivo – Regola tutto con un clic (angolo, spazio, barre, griglia ecc.).

  • Vera flessibilità – Passa tra 4 modalità di ventaglio, aggiungi divisori (da 3 a 9), attiva o disattiva le funzioni all’istante.

  • Workspace ordinato – Mantieni il grafico pulito; mostra o nascondi griglia e oggetti facilmente.

  • Salvataggio automatico intelligente – Ogni simbolo e timeframe conserva le proprie impostazioni.

  • Design professionale – Costruito per precisione, velocità e tutta la potenza della geometria di Gann.

Perché i trader lo amano

I metodi di Gann sono famosi per la loro precisione — ma anche per la loro complessità.
Ecco perché solo un piccolo gruppo di trader professionisti nel mondo li padroneggia davvero.

La maggior parte dei trader evita le tecniche di Gann perché:

Richiedono conoscenze matematiche profonde su prezzo, tempo e geometria.
Disegnare manualmente angoli, ventagli e cicli è lungo e confonde.
Cambiare timeframe significa spesso perdere il lavoro o dover ridisegnare tutto.

Ameer’s Gann Toolbox risolve tutto questo.
Rende i metodi senza tempo di Gann semplici e interattivi, così puoi tradare come un professionista senza frustrazione.

“Ho creato questa toolbox prima di tutto per me stesso, perché ero stanco di perdere tempo ridisegnando e cambiando indicatori. Ora la condivido con voi.”

Perché ti serve adesso

I mercati si muovono più velocemente che mai.
Le opportunità appaiono e scompaiono in pochi minuti — e solo i trader con gli strumenti giusti possono rimanere avanti.

La maggior parte dei trader trascorre anni a cercare di capire i metodi di Gann…
Leggono libri, fanno pratica a mano e non riescono comunque a ottenere costanza.

Con Ameer’s Gann Toolbox eviti questa frustrazione.
Ottieni un sistema professionale pronto all’uso che:

Ti fa risparmiare anni di studio ed errori.
Mantiene automaticamente i tuoi disegni anche cambiando timeframe.
Ti permette di concentrarti sulle opportunità di trading, non sulle linee da disegnare.

Ogni giorno che traduci senza di esso rischi di perdere movimenti che potevano essere previsti con la geometria di Gann.

Come usarlo

  • Aggiungi la toolbox a qualsiasi grafico e timeframe.

  • Seleziona il punto base (swing high o low). Trascinalo direttamente se necessario.

  • Regola angolo, spazio e barre con un clic.

  • Attiva o disattiva funzioni istantaneamente: Angoli di Gann, ventagli (4 modalità), canali, stelle, linee dorate, divisori (3–9), griglia.

  • Osserva come il prezzo reagisce a angoli, linee e cicli per trovare punti di entrata e uscita precisi.

Suggerimento: ogni timeframe ha le proprie impostazioni salvate. Il grafico H1 può essere completamente diverso da H4 — e la toolbox ricorderà tutto.

Per chi è

  • Trader che vogliono previsioni di livello professionale.

  • Chi è stanco di grafici disordinati e disegni manuali.

  • Swing trader e intraday alla ricerca di entrate/uscite precise.

  • Appassionati di Gann che vogliono la toolbox completa in un solo indicatore.

Ameer’s Gann Toolbox non è solo un altro indicatore.
È uno strumento di trading professionale che trasforma il modo in cui analizzi il mercato — combinando semplicità, precisione e la potenza comprovata dei metodi di Gann.

Porta il tuo trading a un livello superiore oggi stesso.


