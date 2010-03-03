Neden herkes altın ticareti yaparken gümüş ticareti yapmalı? Çoğu trader'ın fark etmediği şey şudur: Gümüş sadece altına daha ucuz bir alternatif değil – benzersiz özelliklere sahip temelde farklı bir piyasadır. Altın öncelikle bir güvenli liman varlığı olarak hizmet ederken, gümüş hem değerli metal hem de endüstriyel güç olarak çift hayat sürmektedir. Küresel gümüş talebinin yaklaşık yarısı, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik üretimi gibi teknoloji sektörlerinden gelmektedir. Bu benzersiz dinamik, altının asla yakalayamayacağı ayırt edici fiyat hareketleri yaratır. İstatistiksel analiz, gümüşün tipik olarak herhangi bir işlem gününde altından 2-3 kat daha fazla fiyat oynaklığı yaşadığını göstermektedir. Altın %1 hareket ettiğinde, gümüş genellikle %2-3 hareket eder. Önemli piyasa olayları sırasında, gümüşün fiyat dalgalanmaları özellikle belirgin olabilir ve altın traderlarının tamamen kaçırdığı fırsatlar sunar. Altın/gümüş oranı şu anda tarihi zirvelere yakın seyrediyor ve gümüş piyasalarında ortalamaya dönüş fırsatlarını işaret ediyor. İşte bu yüzden Silverity Pro yaratıldı – çünkü doğru portföy çeşitlendirmesi farklı piyasa dinamiklerine maruz kalmayı gerektirir ve sadece altın ticareti yapıyorsanız, değerli metaller fırsatlarının yarısını kaçırıyorsunuz.





Temel Özellikler:

Gümüş Uzmanı: Algoritması gümüşün benzersiz volatilite desenlerine göre tamamen optimize edilmiş, yalnızca H1 zaman dilimindeki XAGUSD için tasarlanmıştır;

Zeki Altın Korelasyonu: XAUUSD’yi işlem yapmadan bir onay filtresi olarak izler ve her kurulum için ek piyasa bağlamı sağlar;

Gelişmiş İşlem Yönetimi: Hedef karın %60’ında takip eden zararı durdurma (trailing stop) devreye girer, ardından sabit kar almayı kaldırarak pozisyonlara sınırsız yukarı potansiyel sağlar;

İsteğe Bağlı Martingale Modülü: Uygulamasını anlayan deneyimli kullanıcılar için mevcuttur (varsayılan kapalı);

Yerleşik Haber Filtresi: Yüksek etkili haber olayları çevresinde pozisyonları otomatik olarak algılar ve yönetir;

Otomatik Algılama Sistemi: XAGUSD üzerindeki tüm broker ön ek/soneklerini otomatik olarak işler, manuel yapılandırma gerekmez;

Silverity Pro, H1 zaman dilimi için özel olarak tasarlanmış zeki bir momentum sistemi olarak çalışır ve gümüş piyasalarının önemli hareketlere hazır olduğu zamanları belirlemek için birden fazla özel göstergeyi birleştirir. Sistem, gümüşün davranışına özgü fiyat hareketi desenlerini sürekli analiz eder, volatilite koşullarına uyum sağlayarak pozisyon boyutlandırması ve hedefleri optimize eder, altın korelasyonunu altın işlemeden işlem onayı için kullanır ve çok zaman dilimli momentumu değerlendirerek önemli fiyat hareketlerinin başlangıcını yakalar. Temelinde Silverity Pro, gümüşün karakteristik