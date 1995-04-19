Candle High Low MT4

Questo indicatore traccia livelli massimi e minimi dinamici in base alla candela del timeframe selezionato. I livelli iniziano dall'orario di apertura della candela specificata e si espandono verso l'esterno per formare un canale in espansione dall'apertura alla chiusura .

Caratteristiche principali:

  • Intervallo di tempo di base selezionabile (ad esempio, H1, H4, D1)

  • Definisce il massimo e il minimo della candela scelta

  • Disegna livelli in espansione a partire dal tempo di apertura della candela

  • Espande visivamente i livelli fino al momento di chiusura della candela

  • Aiuta a identificare potenziali zone di breakout o di inversione

  • Funziona su qualsiasi intervallo temporale del grafico


