Candle High Low MT4
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
Questo indicatore traccia livelli massimi e minimi dinamici in base alla candela del timeframe selezionato. I livelli iniziano dall'orario di apertura della candela specificata e si espandono verso l'esterno per formare un canale in espansione dall'apertura alla chiusura .
Caratteristiche principali:
-
Intervallo di tempo di base selezionabile (ad esempio, H1, H4, D1)
-
Definisce il massimo e il minimo della candela scelta
-
Disegna livelli in espansione a partire dal tempo di apertura della candela
-
Espande visivamente i livelli fino al momento di chiusura della candela
-
Aiuta a identificare potenziali zone di breakout o di inversione
-
Funziona su qualsiasi intervallo temporale del grafico