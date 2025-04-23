ICT Order Flow Matrix

5
ICT Order Flow Matrix  
MetaTrader 5 için Otomatik Kurumsal Emir Blokları Tespiti

Genel Bakış  
Gerçek kurumsal emir akışı içgörüleriyle grafiklerinizi geliştirin. ICT Order Flow Matrix, fiyat hareketlerini anlık olarak tarayarak bankaların, hedge fonların ve prop-trading masalarının en büyük emirlerini nereye verdiğini belirler. Ardından bu “Order Blocks”u dinamik destek ve direnç bölgeleri olarak grafiğinize çizer—manuel çizim gerekmez.

Ana Özellikler  
- **Otomatik Bölge Tespiti**  
  Arz ve talep dengesizliklerini anında bulur ve grafiğinizde gölgeli bölgelerle vurgular.  
- **Profesyonel Masa Vurgusu**  
  Genel kurumsal bölgeler ile aktif prop-trading masası seviyelerini ayırt eder.  
- **Görsel Matris Düzeni**  
  Bölgeler sütunlar halinde düzenlenir, mevcut piyasa yapısının özetini sunar.

İçgörüler & Faydalar  
- **Netlik** – Sadece aktif ICT bölgeleri görünür, önemli seviyelere odaklanmanızı sağlar.  
- **Hassasiyet** – Kesikli çizgiler blok sınırlarını tam olarak izler, fitil ve konsolidasyon alanlarıyla eşleşir.  
- **Bölge Gücü & Tazelik** – Canlı dolgu yeni blokları öne çıkarır; soluk dolgu daha önce test edilmiş seviyeleri gösterir.  
- **Verimlilik** – Tüm MT5 platformlarında sorunsuz performans için ultra hafif CPU kullanımı.  
- **Zamanında Sinyaller** – Oluşan kurumsal bölgeleri anında tespit edin.

Özelleştirme & Uyumluluk  
- Renkleri, opaklığı ve sınır stillerini ayarlayarak herhangi bir grafik temasına uyum sağlayın.  
- Görüntülemek istediğiniz emir akışı kaynaklarını seçin ve kendi bölge sona erme kurallarınızı belirleyin.  
- MetaTrader 5 tarafından desteklenen tüm semboller, zaman dilimleri ve brokerlarla uyumludur.

Başlarken  
1. MT5’te herhangi bir grafiğe “ICT Order Flow Matrix” ekleyin.  
2. Tercih ettiğiniz renk şemasını özelleştirin.  
3. İndikatörün kurumsal bölgeleri otomatik olarak çizmesini sağlayın—piyasa tepkisini izleyin!

*Sorumluluk reddi: Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Uygun risk yönetimi kullanın.*  

İncelemeler 1
P.ARMz4915
324
P.ARMz4915 2025.05.05 09:11 
 

It's a good indicator, I hope you will continue to develop it. Thank you very much.

