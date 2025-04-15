EMA Scalper Zero Lag

Sıfır Gecikmeli EMA Göstergesi (AI Optimize) – Profesyonel Araç
Geleneksel hareketli ortalamaların gecikmesini ortadan kaldıran yeni nesil çözüm. AI optimizasyonlu algoritmalarla anlık piyasa içgörüleri sunar.

Özellikler:

  • AI Hızı: Neredeyse sıfır gecikme. Trend değişimlerini anında yakala.

  • Çoklu Piyasa: Forex, hisse senetleri, kripto ve emtialar için ideal.

  • Net Sinyaller: Gürültüyü azaltır, kritik sinyalleri korur.

  • Erken Sinyal: Klasik EMA'lardan önce boğa/ayı hareketlerini tespit eder.

  • Renkli Uyarılar: Yeşil/kırmızı renk geçişleri ile hızlı yön analizi.

  • Özelleştirme: Dönem ve fiyat kaynağı ayarlanabilir.

  • Çoklu Zaman Dilimi: 1 dakikalık ile aylık grafiklerde çalışır.

  • Esneklik: RSI, MACD, Fibonacci ile uyumlu.

Neden Tercih Edilmeli?

  • Gerçek Zamanlı Test: Canlı piyasalarda güvenilir.

  • Basit & Güçlü: Yeni başlayandan uzmana her seviye.

  • Uyumluluk: Tüm piyasa koşullarında etkili.

Kimler İçin:

  • Hızlı onay arayan traderlar.

  • Gecikme kaynaklı kayıpları azaltmak isteyen yatırımcılar.

  • Teknik analiz araçlarını geliştirmek isteyenler.

AI destekli geleceğin trading aracı. Önde olun, akıllıca işlem yapın.


Filtrele:
222276630
16
222276630 2025.04.21 10:53 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sakariya Bhaskar Nitinbhai
1796
Geliştiriciden yanıt Sakariya Bhaskar Nitinbhai 2025.04.27 04:40
I am Glad that it help you, Happy Trading Mate. Do check out our New product.
Detleff Böhmer
3002
Detleff Böhmer 2025.04.15 15:23 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sakariya Bhaskar Nitinbhai
1796
Geliştiriciden yanıt Sakariya Bhaskar Nitinbhai 2025.04.17 04:56
Vielen herzlichen Dank für das tolle Feedback! 🙏 Es freut uns sehr, dass der Indikator schnell und genau für dich arbeitet. Bleib gerne bei uns und schau dir auch unsere anderen Produkte an – es lohnt sich! Viel Erfolg weiterhin beim Traden! 🚀📊
İncelemeye yanıt