EMA Scalper Zero Lag
- Göstergeler
- Sakariya Bhaskar Nitinbhai
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 17 Mayıs 2025
Sıfır Gecikmeli EMA Göstergesi (AI Optimize) – Profesyonel Araç
Geleneksel hareketli ortalamaların gecikmesini ortadan kaldıran yeni nesil çözüm. AI optimizasyonlu algoritmalarla anlık piyasa içgörüleri sunar.
Özellikler:
AI Hızı: Neredeyse sıfır gecikme. Trend değişimlerini anında yakala.
Çoklu Piyasa: Forex, hisse senetleri, kripto ve emtialar için ideal.
Net Sinyaller: Gürültüyü azaltır, kritik sinyalleri korur.
Erken Sinyal: Klasik EMA'lardan önce boğa/ayı hareketlerini tespit eder.
Renkli Uyarılar: Yeşil/kırmızı renk geçişleri ile hızlı yön analizi.
Özelleştirme: Dönem ve fiyat kaynağı ayarlanabilir.
Çoklu Zaman Dilimi: 1 dakikalık ile aylık grafiklerde çalışır.
Esneklik: RSI, MACD, Fibonacci ile uyumlu.
Neden Tercih Edilmeli?
Gerçek Zamanlı Test: Canlı piyasalarda güvenilir.
Basit & Güçlü: Yeni başlayandan uzmana her seviye.
Uyumluluk: Tüm piyasa koşullarında etkili.
Kimler İçin:
Hızlı onay arayan traderlar.
Gecikme kaynaklı kayıpları azaltmak isteyen yatırımcılar.
Teknik analiz araçlarını geliştirmek isteyenler.
AI destekli geleceğin trading aracı. Önde olun, akıllıca işlem yapın.
