ICT Order Flow Matrix

5
ICT Order Flow Matrix  
Rilevazione automatica dei blocchi di ordini istituzionali per MetaTrader 5

Panoramica  
Migliora i tuoi grafici con approfondimenti reali sul flusso di ordini istituzionali. ICT Order Flow Matrix analizza l’azione del prezzo in tempo reale per identificare dove banche, hedge fund e desk proprietari posizionano i loro ordini più grandi. Quindi traccia questi “Order Blocks” come zone dinamiche di supporto e resistenza—senza necessità di disegno manuale.

Principali caratteristiche  
- **Rilevazione automatica delle zone**  
  Individua istantaneamente squilibri tra domanda e offerta, evidenziandoli come aree ombreggiate sul grafico.  
- **Evidenziazione desk professionali**  
  Distingue tra zone istituzionali generali e livelli attivi dei desk proprietari.  
- **Layout a matrice visiva**  
  Le zone si impilano ordinatamente in colonne, offrendo una visione immediata della struttura di mercato.

Benefici e approfondimenti  
- **Chiarezza** – Vengono mostrati solo i livelli ICT attivi, per concentrarti sui livelli che contano.  
- **Precisione** – Contorni tratteggiati delineano confini esatti dei blocchi, allineandosi a stoppini e aree di consolidamento.  
- **Forza e freschezza delle zone** – Riempimenti vivaci mettono in risalto i blocchi nuovi; sfumature più tenui indicano livelli già testati.  
- **Efficienza** – Impronta CPU ultra-leggera per prestazioni fluide su tutte le piattaforme MT5.  
- **Segnali tempestivi** – Identifica immediatamente le zone istituzionali chiave man mano che si formano.

Personalizzazione e compatibilità  
- Regola colori, opacità e stili dei bordi per integrarli perfettamente con il tema del grafico.  
- Seleziona le fonti del flusso di ordini da mostrare e imposta le tue regole di scadenza delle zone.  
- Compatibile con tutti i simboli, timeframe e broker supportati da MetaTrader 5.

Come iniziare  
1. Applica “ICT Order Flow Matrix” a qualsiasi grafico in MT5.  
2. Personalizza il tuo schema di colori preferito.  
3. Lascia che l’indicatore tracci automaticamente le zone istituzionali—osserva la reazione del mercato!

*Disclaimer: Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Utilizza una gestione del rischio appropriata.*

Recensioni 1
P.ARMz4915
324
P.ARMz4915 2025.05.05 09:11 
 

It's a good indicator, I hope you will continue to develop it. Thank you very much.

Sakariya Bhaskar Nitinbhai
1788
Risposta dello sviluppatore Sakariya Bhaskar Nitinbhai 2025.05.05 10:21
zone testing is in development mode, soon going to update the indicator for better support and resistance. Happy Trading Mate!!!
