- Indicatori
- Sakariya Bhaskar Nitinbhai
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 17 maggio 2025
ICT Order Flow Matrix
Rilevazione automatica dei blocchi di ordini istituzionali per MetaTrader 5
Panoramica
Migliora i tuoi grafici con approfondimenti reali sul flusso di ordini istituzionali. ICT Order Flow Matrix analizza l’azione del prezzo in tempo reale per identificare dove banche, hedge fund e desk proprietari posizionano i loro ordini più grandi. Quindi traccia questi “Order Blocks” come zone dinamiche di supporto e resistenza—senza necessità di disegno manuale.
Principali caratteristiche
- **Rilevazione automatica delle zone**
Individua istantaneamente squilibri tra domanda e offerta, evidenziandoli come aree ombreggiate sul grafico.
- **Evidenziazione desk professionali**
Distingue tra zone istituzionali generali e livelli attivi dei desk proprietari.
- **Layout a matrice visiva**
Le zone si impilano ordinatamente in colonne, offrendo una visione immediata della struttura di mercato.
Benefici e approfondimenti
- **Chiarezza** – Vengono mostrati solo i livelli ICT attivi, per concentrarti sui livelli che contano.
- **Precisione** – Contorni tratteggiati delineano confini esatti dei blocchi, allineandosi a stoppini e aree di consolidamento.
- **Forza e freschezza delle zone** – Riempimenti vivaci mettono in risalto i blocchi nuovi; sfumature più tenui indicano livelli già testati.
- **Efficienza** – Impronta CPU ultra-leggera per prestazioni fluide su tutte le piattaforme MT5.
- **Segnali tempestivi** – Identifica immediatamente le zone istituzionali chiave man mano che si formano.
Personalizzazione e compatibilità
- Regola colori, opacità e stili dei bordi per integrarli perfettamente con il tema del grafico.
- Seleziona le fonti del flusso di ordini da mostrare e imposta le tue regole di scadenza delle zone.
- Compatibile con tutti i simboli, timeframe e broker supportati da MetaTrader 5.
Come iniziare
1. Applica “ICT Order Flow Matrix” a qualsiasi grafico in MT5.
2. Personalizza il tuo schema di colori preferito.
3. Lascia che l’indicatore tracci automaticamente le zone istituzionali—osserva la reazione del mercato!
*Disclaimer: Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Utilizza una gestione del rischio appropriata.*
It's a good indicator, I hope you will continue to develop it. Thank you very much.