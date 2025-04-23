ICT Order Flow Matrix

5
ICT Order Flow Matrix  
Détection automatisée des blocs d’ordres institutionnels pour MetaTrader 5

Présentation  
Améliorez vos graphiques avec de véritables insights sur le flux d’ordres institutionnels. ICT Order Flow Matrix analyse en temps réel l’action des prix pour identifier les zones où banques, hedge funds et desks propriétaires passent leurs plus gros ordres. Il trace ensuite automatiquement ces “Order Blocks” en tant que zones dynamiques de support et de résistance—aucun tracé manuel requis.

Fonctionnalités clés  
- **Détection automatique des zones**  
  Localise instantanément les déséquilibres offre/demande et les met en évidence sous forme de zones ombrées sur votre graphique.  
- **Mise en avant des desks professionnels**  
  Différencie les zones institutionnelles générales des niveaux actifs des desks propriétaires.  
- **Disposition en matrice visuelle**  
  Les zones s’empilent proprement en colonnes pour offrir une vue d’ensemble de la structure du marché.

Insights & avantages  
- **Clarté** – Seules les zones ICT actives restent visibles, vous concentrant sur les niveaux importants.  
- **Précision** – Des contours en pointillés délimitent précisément les blocs, en adéquation avec les mèches et les zones de consolidation.  
- **Solidité & fraîcheur des zones** – Des remplissages vifs mettent en avant les nouveaux blocs ; des nuances plus claires indiquent les niveaux déjà testés.  
- **Efficacité** – Empreinte CPU ultra-légère pour des performances fluides sur toutes les plateformes MT5.  
- **Signaux en temps réel** – Identifiez instantanément les zones institutionnelles clés dès leur formation.

Personnalisation & compatibilité  
- Ajustez les couleurs, l’opacité et les styles de bordure pour qu’ils s’intègrent parfaitement à votre thème de graphique.  
- Choisissez les sources de flux d’ordres à afficher et définissez vos propres règles d’expiration des zones.  
- Compatible avec tous les symboles, périodes et brokers pris en charge par MetaTrader 5.

Premiers pas  
1. Ajoutez “ICT Order Flow Matrix” à n’importe quel graphique dans MT5.  
2. Personnalisez votre palette de couleurs préférée.  
3. Laissez l’indicateur tracer automatiquement les zones institutionnelles et observez la réaction du marché !

_Clause de non-responsabilité : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez une gestion des risques appropriée._

Avis 1
P.ARMz4915
324
P.ARMz4915 2025.05.05 09:11 
 

It's a good indicator, I hope you will continue to develop it. Thank you very much.

