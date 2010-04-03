Volume Profile DD 1B

AVVISO IMPORTANTE – RICHIESTI LICENZA E ATTIVAZIONE
🚨 Istruzioni per l’attivazione:
Dopo aver completato l’acquisto, contattaci immediatamente per ricevere la tua chiave di licenza, password o i dettagli di attivazione. Senza questi, il software non funzionerà. Siamo qui per garantire un processo di attivazione fluido e assisterti con qualsiasi domanda.


Personalizzazione multilingue 🌍
Per migliorare la tua esperienza di trading, offriamo una personalizzazione completa del software in diverse lingue. Il nostro team può fornire traduzioni in:
📌 Cinese | 📌 Francese | 📌 Portoghese | 📌 Spagnolo | 📌 Russo
📌 Giapponese | 📌 Tedesco | 📌 Coreano | 📌 Italiano | 📌 Turco


Comunicaci semplicemente la tua lingua preferita e adatteremo l’indicatore per garantire un’esperienza user-friendly.


Profilo di Volume – Strumento avanzato di analisi di mercato
Il Profilo di Volume è uno strumento analitico sofisticato progettato per offrire ai trader approfondimenti dettagliati sulle dinamiche di mercato. Registra le fluttuazioni dei prezzi nel tempo, fornendo una rappresentazione grafica in tempo reale dei dati d’asta che rivela i modelli comportamentali collettivi che influenzano i movimenti dei prezzi.


Al suo centro, l’Area di Valore (Value Area) rappresenta l’intervallo di prezzo che contiene il 68% dell’attività di trading giornaliera. Questa zona, allineata con la deviazione standard, evidenzia dove si verifica la maggior parte delle transazioni.


Caratteristiche principali:


  • Punto di Controllo del Volume (VPOC): Identifica il livello di prezzo equo con il volume più alto negoziato in un periodo specificato.

  • Limite Superiore dell’Area di Valore (VAH) e Limite Inferiore (VAL): Definiscono i confini superiore e inferiore dell’area di valore.

  • Area di Valore in evoluzione: Traccia l’intervallo di valore in evoluzione in tempo reale, offrendo spunti sui cambiamenti di mercato.

Questo indicatore compatibile con MT4 funziona senza problemi su barre a tick, minuti e range, con regolazioni flessibili per adattarsi alla tua strategia di trading. Aiuta i trader a identificare con precisione i livelli di supporto e resistenza, ottimizzando l’Area di Valore e il periodo di look-back.


Inoltre, l’indicatore traccia continuamente l’Area di Valore e il VPOC sia per le candele del giorno corrente che di quello precedente, rendendolo particolarmente efficace per timeframe più bassi.


Funzionalità avanzate e personalizzazione
Per semplificare la tua analisi, l’indicatore Profilo di Volume include funzionalità intuitive:


  • Toggle Area di Valore (VA): Mostra o nasconde l’Area di Valore istantaneamente.

  • Toggle Disegno (DR): Attiva o disattiva il disegno del Profilo di Volume per una visualizzazione chiara del grafico.

  • Elimina Profilo (DLT): Rimuove rapidamente il profilo per mantenere un grafico pulito e focalizzato.

Una casella rettangolare spostabile consente un posizionamento preciso del profilo per:


  • Misurare zone di prezzo specifiche

  • Identificare aree chiave di domanda e offerta

  • Individuare livelli critici di supporto e resistenza

Questa combinazione di personalizzazione, controlli intuitivi e strumenti precisi garantisce che ogni trader possa adattare la propria analisi per ottenere la massima efficacia.


Input/Funzionalità:
✔ Visualizzazione in primo piano o sfondo
✔ Toggle Area di Valore (VA)
✔ Punto di Controllo (POC) 68%
✔ Linea Area di Valore
✔ POC esteso


Opzioni di visualizzazione
Schemi di colore:


PColor Enum:


  • C1: Colore monocromatico

  • C2: Colore a campana di Gauss (effetto sfumato)

Colori personalizzabili per:


  • Profilo principale (MainClr)

  • Punto di Controllo (POC) (POCClr)

  • Linee statistiche (es. livelli 25% e 87%)

Visualizzazione del profilo:
I profili possono essere disegnati in sfondo (U1) o in primo piano (U2) tramite enum_bUp.


Pulsanti interattivi:


  • Dr: Trascina il profilo

  • DLT: Elimina il profilo

  • VA: Attiva/disattiva le linee dell’Area di Valore

Livelli chiave:


  • POC (Punto di Controllo) visualizzato come linea continua.

  • Linee opzionali 25% e 87% con stili e colori configurabili.

  • Intervallo di prezzo suddiviso in segmenti (div = 10 per default) per la distribuzione del volume.

Controlli interattivi
Scorciatoie da tastiera:


  • Q (KeyRoll): Passa tra schemi di colore monocromatico e Gauss.

  • W (HShowLevels): Attiva/disattiva la visibilità dei livelli orizzontali.

  • A (KeyTop): Passa tra visualizzazione in sfondo e primo piano.

  • Z (KeyFix): Attiva/disattiva il fissaggio della scala del grafico.

Eventi del mouse:


  • Doppio clic per iniziare a disegnare un’area rettangolare del profilo.

  • Trascina per regolare il rettangolo, quindi clicca per finalizzare.

Ottimizzazione delle prestazioni


  • Utilizza il caching (struttura ProfileData) per memorizzare i dati del profilo e ridurre il sovraccarico di ridisegno.

  • Limita il tempo di ridisegno a 500 ms (maxTime) per evitare ritardi.

  • Ridisegna i profili solo quando necessario (ad es. durante lo scorrimento, lo zoom o il cambio dei dati).

Specifiche di sistema raccomandate:


  • RAM minima: 2 GB (4 GB o più consigliati per prestazioni più fluide).

  • Processore: CPU multi-core (preferibilmente Intel i5/i7 o AMD Ryzen 5/7 e superiori).

  • Grafica: GPU dedicata (opzionale, ma consigliata per il rendering di grandi set di dati).

  • Storage: SSD consigliato per un accesso più rapido ai dati.

Elaborazione dei dati


  • Recupera il volume dei tick, i prezzi massimi e minimi dal timeframe M1 (1 minuto).

  • Calcola la distribuzione del volume sui livelli di prezzo entro l’intervallo di tempo definito.

  • Supporta la logica di riprova (fino a 3 tentativi) per il recupero dei dati in caso di errori.

🚀 Inizia oggi!
✔ Ottieni subito la tua licenza e accedi completamente a questo strumento di trading avanzato.
✔ Contattaci immediatamente dopo l’acquisto per ricevere la tua chiave di licenza, password o dettagli di attivazione.
✔ Hai bisogno dell’indicatore nella tua lingua preferita? Facci sapere e lo personalizzeremo per te!


Siamo qui per supportarti in ogni fase del percorso. Contattaci per assistenza o domande!



