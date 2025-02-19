MetaTrader 5 to Telegram Informer

Yardımcı program, Telegram'a MetaTrader 5 hesap olayları hakkında bilgi içeren mesajlar (bildirimler) gönderir. Yardımcı program güncellenmekte ve geliştirilmektedir.





1) Açılış ve kapanış pozisyonları



2) Sipariş verme ve silme



3) Pozisyonların Kar Al / Zararı Durdur modifikasyonu



4) Kar Al / Zararı Durdur / Bekleyen Emir Fiyatlarının Değiştirilmesi



5) Karakter Adına Göre Filtreleri Dahil Etme/Dışlama



6) Sihirli numaraya göre filtreleri dahil etme/hariç tutma



7) Yorumlarda kelime içeriğine göre filtreleri dahil etme/hariç tutma



8) Mesaj satırı için simge seçebilme



+ Ve uyarılar için diğer birçok kullanışlı özellik.





Yardımcı programı başlatmadan önce, MetaTrader 5 terminalini yapılandırmanız gerekir:



1) Terminal menüsündeki 'Araçlar' sekmesine gidin. ardından 'Seçenekler'i seçin, ardından 'Uzman Danışmanlar'ı seçin



2) 'Listelenen URL için WebRequest'e İzin Ver' seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin



3) Aşağıda 'add new URL like “https://www.mql5.com”' yazan yeşil artı işaretine tıklayın ve https://api.telegram.org dizesini ekleyin





Telegram'da mesaj almak için kanalınızı oluşturmanız gerekir. Ayrıca, bu kanala yönetici haklarıyla eklemeniz gereken bir bot oluşturmalısınız.

1) Telegram'da arama yapın ve @BotFather takma adına sahip bir kullanıcı bulun



2) @BotFather kullanıcısı ile bir sohbet açın ve sohbete /newbot komutunu yazın



3) @BotFather botunun talimatlarını izleyerek kendi botunuz oluşturulacaktır. Size aşağıdaki gibi görünen API anahtarı (bot belirteci) gönderilecektir: 1912342286



4) Ardından, Meta Trader 5'ten mesaj almak için önceden oluşturmuş olmanız gereken kanala yeni bir bot ekleyin



5) Yeni kanalınıza @userinfobot rumuzuyla yeni bir bot ekleyin ve bu bota bir şeyler yazıp cevap mesajıyla ID'sini alarak kanalınızın ID'sini öğrenin. Kanal kimliği: -10511779808711





Ardından, yardımcı program menüsünde belirterek bot belirtecini ve kanal kimliğini kullanın ve kanalınıza bildirimler alın.



P. S. Telegram'da bir bot ve kanalın nasıl oluşturulacağı Google aramasında bulunabilir. İnternette bunun nasıl yapılacağını açıklayan birçok bilgi sitesi bulunmaktadır.





Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen MQL5.COM'daki özel mesajlardan benimle iletişime geçin.





İyi çalışmalar!