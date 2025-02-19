MetaTrader 5 to Telegram Informer

L'utility invia messaggi (notifiche) con informazioni sugli eventi del conto MetaTrader 5 a Telegram. L'utility è in fase di aggiornamento e sviluppo.


1) Apertura e chiusura di posizioni

2) Inserimento e cancellazione di ordini

3) Modifica del Take Profit/Stop Loss delle posizioni

4) Modifica dei prezzi di Take Profit / Stop Loss / Ordine pendente

5) Inclusione/esclusione dei filtri per nome del carattere

6) Filtri di inclusione/esclusione per numero magico

7) Inclusione/esclusione di filtri per parole contenute nei commenti

8) Possibilità di selezionare le icone per la linea dei messaggi

+ E molte altre utili funzioni per gli avvisi.


Prima di avviare l'utility, è necessario configurare il terminale MetaTrader 5:

1) Accedere alla scheda “Strumenti” nel menu del terminale, selezionare “Opzioni”, quindi “Expert Advisors”.

2) Spuntare la casella di controllo accanto a “Consenti WebRequest per gli URL elencati”.

3) Cliccare sul segno più verde che dice “Aggiungi un nuovo URL come ‘https://www.mql5.com’” e aggiungere la stringa https://api.telegram.org.


Per ricevere messaggi in Telegram, dovete creare il vostro canale. Dovete anche creare un bot da aggiungere al canale con i diritti di amministratore.


1) Cercare su Telegram e trovare un utente con il nickname @BotFather

2) Aprite una chat con l'utente @BotFather e scrivete nella chat il comando /newbot

3) Seguendo le istruzioni del bot @BotFather, verrà creato il vostro bot. Vi verrà inviata la sua chiave API (bot token), che ha il seguente aspetto: 1912342286

4) Aggiungete quindi un nuovo bot al canale che dovreste aver creato in precedenza per ricevere messaggi da Meta Trader 5.

5) Aggiungete un nuovo bot con il nickname @userinfobot al vostro nuovo canale e scoprite l'ID del vostro canale scrivendo qualcosa a questo bot e ricevendo l'ID con un messaggio di risposta. L'ID del canale è: -10511779808711


Quindi utilizzare il token del bot e l'ID del canale, specificandoli nel menu di utilità, per ricevere le notifiche sul proprio canale.

P. S. Come creare un bot e un canale in Telegram può essere trovato con una ricerca su Google. Su Internet ci sono molti siti informativi che descrivono come fare.


Se avete domande, contattatemi nei messaggi privati su MQL5.COM.

Aleksandr Safro
357
Aleksandr Safro 2025.05.22 12:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

