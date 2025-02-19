MetaTrader 5 to Telegram Informer

L'utilitaire envoie des messages (notifications) avec des informations sur les événements du compte MetaTrader 5 à Telegram. L'utilitaire est en cours de mise à jour et de développement.


1) Ouverture et fermeture de positions

2) Placement et suppression d'ordres

3) Modification du Take Profit/Stop Loss des positions

4) Modification des prix du Take Profit / Stop Loss / Ordre en attente

5) Inclusion/exclusion des filtres par nom de caractère

6) Inclure/exclure les filtres par nombre magique

7) Inclure/exclure les filtres par le contenu des mots dans les commentaires

8) Possibilité de sélectionner des icônes pour la ligne de message

+ Et bien d'autres fonctions utiles pour les alertes.


Avant de lancer l'utilitaire, vous devez configurer le terminal MetaTrader 5 :

1) Allez dans l'onglet « Outils » dans le menu du terminal, puis sélectionnez « Options », puis « Expert Advisors ».

2) Cochez la case à côté de « Allow WebRequest for listed URL ».

3) Cliquez ci-dessous sur le signe plus vert qui indique « ajouter une nouvelle URL comme “https://www.mql5.com” » et ajoutez la chaîne https://api.telegram.org.


Pour recevoir des messages sur Telegram, vous devez créer votre canal. Vous devez également créer un bot que vous devez ajouter à ce canal avec des droits d'administrateur.

1) Recherchez Telegram et trouvez un utilisateur avec le surnom @BotFather

2) Ouvrez un chat avec l'utilisateur @BotFather et écrivez la commande /newbot dans le chat.

3) En suivant les instructions du bot @BotFather, votre propre bot sera créé. Vous recevrez sa clé API (bot token), qui ressemble à ceci : 1912342286

4) Ensuite, ajoutez un nouveau bot au canal que vous avez dû créer au préalable pour recevoir les messages de Meta Trader 5.

5) Ajoutez un nouveau bot avec le surnom @userinfobot à votre nouveau canal et découvrez l'ID de votre canal en écrivant quelque chose à ce bot et en recevant l'ID dans un message de réponse. L'ID du canal est le suivant : -10511779808711


Utilisez ensuite le jeton du bot et l'ID du canal - en les spécifiant dans le menu utilitaire - et recevez des notifications sur votre canal.

P. S. Vous pouvez trouver comment créer un bot et un canal sur Telegram en effectuant une recherche sur Google. Il existe de nombreux sites d'information sur l'internet qui décrivent la marche à suivre.


Si vous avez des questions, veuillez me contacter par messages privés sur MQL5.COM.


Bon travail !


Produits recommandés
Scripts Close Position
Hong Thai Pham
Utilitaires
Script Name: Close All Positions Language: MQL5 Type: Utility Script Primary Function: Instantly close all open positions on the current trading account Purpose The “Close All Positions” script is a lightweight and efficient tool designed for traders using MetaTrader 5. Its main purpose is to help users quickly exit all active trades with a single click, especially during volatile market conditions or when risk management requires immediate action. Instead of manually closing each position on
FREE
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
Utilitaires
This script is designed for traders who need to quickly place trades across multiple currency pairs during critical news releases, where every second counts. With this tool, you can pre-select your desired currency pairs and assign independent volumes for each one. When a major news event hits, such as Non-Farm Payroll (NFP) or PMI data releases, the script allows you to execute all your trades instantly without the need to open each pair manually. Key Features: Customizable Pairs : Choose from
FREE
Export Deals To CSV
Roberto Spadim
Utilitaires
Export Deals to CSV - Excell File location: HistoryDeals/<SERVER>/<LOGIN>.<DATETIME>.csv Works as an Script, reading all DEALS in history and exporting it as a plain text CSV file There's no option to change. There's no WebRequest. There's no DLL use. I need to write 300 characters to allow this product being exposed at MQL5 market place. It's simple to use, plug it in graph and wait completion.
FREE
One Click MT5
MQL TOOLS SL
Utilitaires
One Click Close MT5 is an EA which allows you close orders quickly. EA display on chart two buttons. The first button "Close All Positions" is using to close all opened orders. The second button "Close Profit Positions" is using to close only profitable orders. EA is closing orders for all available symbols, not only for chart symbol. In EA params you can set distance from upper chart frame (Y Offset) and from left chart frame (X Offset). For installation EA it is only need to copy One Click Clo
FREE
Draw Agent MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Draw Agent est conçu comme un moyen magnifique et innovant de créer et de gérer toutes vos analyses de graphiques, gribouillis, notes et plus encore. Cet outil fournit une méthode de dessin à main levée, pour traiter l'espace du graphique comme un tableau noir et dessiner à la main. Cet outil de dessin à main levée vous permet de dessiner sur des graphiques MT4/MT5, afin de marquer ou de mettre en évidence des événements sur le graphique. C'est un outil utile si vous aimez   dessiner des vagues
TradeHistoryParsing
MetaQuotes Ltd.
2 (1)
Utilitaires
The TradeHistoryParsing is a utility for working with the trade history obtained from the MetaTrader 5 terminal. The product is based on the " RegularExpressions in MQL5 " library. It allows to quickly get the required data on your trading history. The filtering results are displayed as a table, a summary of mathematical statistics is provided below the table. Working with the tool Export the trade report as an html file and place it into the "sandbox". After that, when launching the EA, specif
FREE
Reverse
Konstantin Chernov
1 (1)
Utilitaires
A script for quick reversing positions and/or orders. If you need to reverse a position with the same volume, open an opposite position of a different volume, this script will save you from routine! Allow AutoTrading before running the script. Instructions: Run the script on the chart. This script is a limited version of the market product https://www.mql5.com/en/market/product/638 and allows reversing only positions. Input parameters are not required. Parameters such as changing the type of exi
FREE
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitaires
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Account Summary MT5
Ziheng Zhuang
5 (1)
Utilitaires
This is a MetaTrader 5 script. It helps to summarize all trades into every symbol. Input Select Period: This is 7-option input. It includes Last Month, This Month, Last Week, This Week, Today, All History, and Date Specified. Specify Starting Date: Enter a date if you selected Date Specified in "Select Period" input. Specify Ending Date: Enter a date if you selected Date Specified in "Select Period" input. The summary is saved into a file in MQL5\Files folder. MT4 Version:   https://www.mql5.co
FREE
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
Partial Close Manager – Trade Volume Adjustment Tool This tool enables users to perform partial closes on open trades in MetaTrader 5. Functionality Partial Close: Close a portion of open trades with one action. Volume Calculation: Automatically calculates the volume to be closed, eliminating manual input. Multi-Order Support: Applies partial closes to all open orders on the same symbol simultaneously. Draggable Table: Click and hold the header to move the table anywhere on the chart.
Close All Buy and Sell Huki
Vu Kim Huyen
5 (1)
Utilitaires
This is an EA (Expert Advisor) designed to support manual and automatic order closing. Main Features: Automatically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all buy and sell orders based on the specified points. Automatically close buy or sell orders when the specified profit level is reached. Automatically close all buy and sell orders when their total profit reaches the desired level. Can be closed manually: Buy orders, Sell orders, Close all with buttons Display the average price of buy
FREE
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitaires
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Positions Limiter EA
Martins Chukwudi Osodi -
Utilitaires
PositionsLimiter EA: Enforcing Trade Discipline with Position Limits The PositionsLimiter EA is a powerful risk management tool designed to help traders control the number of open positions at any given time. By allowing traders to set a maximum limit on simultaneous trades, this EA ensures that no additional trades exceed the specified threshold. If a trader or another automated system attempts to open a new position beyond the set limit, the EA will automatically close the excess trade, ensur
FREE
Quick Style MT5
Maxim Polishchuk
4.67 (9)
Utilitaires
The Quick Style utility is designed for facilitation and acceleration of working with the properties of graphical objects. Left-click a graphical object while holding the Shift key to open the quick access window for configuring the object properties. In the window, you can change the color, style and line width with one click, including those of other graphical objects. All changes are displayed immediately. To close the Quick Style , simply click the free space on the chart. The utility is eas
FREE
PointFigureKagiCharts DEMO
Stanislav Korotky
Utilitaires
This non-trading expert utilizes so called custom symbols feature to build custom charts based on history of real ticks of selected standard symbol. New charts imitate one of well-known graphic structures: Point-And-Figure (PnF) or Kagi. The result is not exactly PnF's X/O columns or rectangular waves of Kagi. Instead it consists of bars, calculated from and denoting stable unidirectional price moves (as multiples of the box size), which is equivalent to XO columns or polygonal lines. These Poi
FREE
Equity Alert to Telegram
Tuan Nghia Phan
Utilitaires
Equity Aler t can help you send notifications to your personal Telegram when your account equity reaches/ drops below a preset value. Additionally,   you can check your MT4/5 account info anytime from your Telegram by simple command: /check .    Get more free useful EAs  here ! HOW TO SET UP?   * Get inputs for EA: - Telegram Bot Token: Create a Telegram bot by   @BotFather   ,   and save your Bot Token. Find your bot by username & press "start". - Telegram User ID: Use your User ID by chatting
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitaires
Alert Relay Helper (EA) – MT5 &  MT4 Encrypted bridge that forwards indicator alerts to external messengers * in real-time. Plug-and-play utility – simply attach it to one chart. Zero trading functions – does not open, modify or close orders. End-to-end AES-256 encryption – only custom indicators that support the same key can broadcast messages (e.g.  VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multi-platform – MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Before you turn it on : Open Tools > Options > Expert Advisors and
FREE
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
Utilitaires
Quantum Simulator – Discover the Power of Quantum Dynamic Risk Quantum Simulator is an Expert Advisor designed to demonstrate the effectiveness of the Quantum function, fully integrated into the RiskGuard Management system. Through a simple interface, you can simulate an equity curve starting from a fixed balance of €100,000 , using your own custom statistics: Win Rate (%) Average Risk/Reward Ratio Number of Trades Maximum Allowed Drawdown (Optional) Minimum Accepted Drawdown The EA performs a
FREE
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilitaires
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
Time to Close Candle
German David Nino Cifuentes
Utilitaires
TimeToClose The "TimeToClose" indicator is an essential tool for traders who need to monitor the remaining time before a candle closes. This indicator displays the remaining time directly on the BID line, providing a clear and precise reference during real-time trading. Key Features: Displays the remaining time for the current candle to close. Direct integration on the BID line for better visualization. Simple and user-friendly configuration. Ideal for all types of traders, from beginners to pro
FREE
RegularExpressionsExamples
MetaQuotes Ltd.
Utilitaires
RegularExpressionsExamples — is an expert, which contains the graphical interface for running examples from the " RegularExpressions in MQL5 " library. The codes of these examples can be found in the library itself. These examples are for demonstration purposes only. They serve only to evaluate the library operation and its capabilities. They can also be found on the official Microsoft‎ website, in the descriptions of classes in the System.Text.RegularExpressions namespace. Each example can be
FREE
Simple Trading Controller
Pierpaolo De Nicolo
4.67 (3)
Utilitaires
The "Simple Trading Controller" for MetaTrader 5 sets a new standard for speed and efficiency in opening and closing market positions. Crafted with a clean and intuitive design, this tool is a response to the specific needs of traders, ensuring a seamless and rapid trading experience. All it provides is: Quick BUY and SELL Buttons Open multiple operations at the same time Set Trade Size Set Stop Loss Take Profit Points Close All Positions Let's go and see the advantages of using "Simple Trading
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Utilitaires
EA Performance Monitor - Your Trading Command Center Overview EA Performance Monitor is a comprehensive monitoring tool for MetaTrader 5 that provides real-time oversight of all Expert Advisors running across your charts. This utility displays performance metrics, risk assessment, and account health in a centralized dashboard, enabling efficient portfolio management and informed decision-making. Key Features Mission Control Dashboard Transform your trading workspace into a professional command
FREE
Iridium Calendar
Marton Papp
Utilitaires
You may have found after a carefully planned trade something happened.  An unexpected event... You forgot to look the web calender or use any kind of program. This fills this gap in its own way. Features: - show all events as vertical lines - low, medium or high events... with different colors. -name of the events and numbers associated with the event are also shown such actual value, forecast value and previous value. The calendar information is obtained from your broker. It is a built-in serv
FREE
Hidden OBV MT5
Christian Ricard
Utilitaires
This indicator allows to hide OBV (on all MT5 timeframes) from a date define by the user with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles"). Indicator Inputs: Apply To Information on "On Balance Volume" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/on_balance_volume ************************************************************* Hey traders!!  Give me your feeds!  We are a community here and we have the same objective....
FREE
ForexVisible
Yevhen Chystiukhin
5 (1)
Utilitaires
This client utility is intended for sharing and copying signals, as well as for monitoring your Expert Advisor on the site https://forexvisible.com . The Android version of the site can be downloaded here The version for the MT4 terminal can be downloaded here  https://www.mql5.com/en/market/product/106509 There are many reasons to use this application in your trading, and these are: 1. If you have many trading advisors and many accounts, it is very difficult to track them and monitor everythin
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitaires
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
Market Grid View
Danilo Pagano
5 (1)
Utilitaires
Market Grid View is a utility to replace the original 'Market Watch' window. It was designed to be fast and give the user the ability to navigate over all symbols with just a click, while watch the price change or last trade value. To use it, configure your "Market Watch" window with all the symbols you want to monitor, and you can close it. Then insert the indicator in the graph. The parameters window need to be configured: Columns: the number of columns you want to be drawn ShowInfo: the type
FREE
Buy Sell Multiple
Hoai Phuong Tran
Utilitaires
Buy Sell Multiple Panel - Execute Bulk Orders in a Single Click! Description: Save time and seize market opportunities instantly. This powerful panel allows you to place multiple buy or sell orders simultaneously, each with custom lot sizes, take-profit, and stop-loss levels. Perfect for sophisticated entry strategies and managing complex trades efficiently. Key Features: Bulk Order Execution: Open multiple market orders at once with just one click. Flexible Lot Sizing: Set individual lot size
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilitaires
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilitaires
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que   únicamente   permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!   ¡Pero Copiador hace mucho más!     Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS:   Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta e
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (196)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (563)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (112)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilitaires
Version Bêta Le Telegram to MT5 Signal Trader est presque prêt pour la sortie officielle en version alpha. Certaines fonctionnalités sont encore en développement et vous pourriez rencontrer de petits bugs. Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler, vos retours aident à améliorer le logiciel pour tout le monde. Le prix augmentera après 20 ventes. Copies restantes à $90:   18/20 . Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading d
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (91)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 5 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quels indicateurs et experts advisors compatibles avec les
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilitaires
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils professionnels intégrés pour gérer, analyser et automatiser vos opérations de trading. Cet assistant regroupe la gestion du risque, le contrôle des positions, les ordres intelligents et l’analyse du marché dans un seul tableau de bord clair et efficace. Convient pour Forex, actions, indices, crypto et autres instruments financiers. Pourquoi les traders choisissent cet outil Ouverture et gestion rapides des positi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT5 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Filtrer:
Aleksandr Safro
357
Aleksandr Safro 2025.05.22 12:19 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis