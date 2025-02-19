Brute Force Trend

Bilgi güvenliğinde, kaba kuvvet saldırısı, parolaları, oturum açma kimlik bilgilerini veya kriptografik anahtarları keşfetmek için sistematik bir deneme yanılma yönteminden oluşur. Bu yaklaşımdan ilham alarak, kalıpları ve geri dönüş noktalarını belirlemek için algoritmalar kullanan bir piyasa analiz aracı olan Brute Force Trend'i geliştirdik.

Ana Özellikler:

Birden fazla hesaplama yöntemi – Fiyatı işlemenin dokuz farklı yolu, farklı işlem stillerine uyum sağlamayı sağlar.

Yeniden boyanmayan gösterge – Sinyaller, mum kapandıktan sonra sabitlenir ve daha fazla güvenilirlik sağlar.

Sezgisel görselleştirme – Trendin gücünü gösteren renkli histogram, daha yoğun renkler daha fazla inancı işaret eder.

Özelleştirilebilir uyarılar – Merkezi seviye geçişleri için görsel, işitsel veya anlık bildirimler.

Yapılandırma esnekliği – Farklı piyasalar ve stratejiler için dönem, yoğunluk ve stil ayarlaması.

Nasıl Kullanılır:

Yüksek: Gösterge merkezi seviyenin üzerine çıktığında.

Düşük: Gösterge merkezi seviyenin altına düştüğünde.

Trend gücü: Daha güçlü renkler daha fazla gücü gösterirken, gri alanlar yatay veya düşük volatiliteli bir piyasayı gösterir.

Brute Force Trend, analizinizde yardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır ve yapılandırılmış verilere dayalı kararlar almanızı sağlar. Farklı piyasa koşullarında test etmeniz ve doğrulama için diğer tekniklerle birleştirmeniz önerilir.

Daha fazla bilgi için: @SAC_BARBOSA
eryuechunshen
661
eryuechunshen 2025.08.22 18:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.08.24 02:24
Thank you, friend, I'm glad you are using my tool. If you have any questions, send a message!
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.27 03:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.08.14 18:34
Fico feliz que tenha gostado, estamos de volta com novas atualizações. Confira! Não deixe de ler o manual para entender melhor. Vamos melhorando, agradeço a todos os comentários.
1001035938
335
1001035938 2025.04.29 17:49 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.04.29 21:14
Que ótimo que gostou, hoje a noite estarei adicionando uma nova atualização, será algo incrível. Espero que possa aproveitar o potencial que ele oferece.
odissey_76
125
odissey_76 2025.04.25 17:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.04.28 05:16
Thanks, I'll be taking it into consideration for the next update. I want to add more visual elements as well.
Antonio_Celio Vieira_Correia
20
Antonio_Celio Vieira_Correia 2025.04.15 14:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.04.16 02:05
Perfeito que bom que está gostando, qualquer coisa me manda uma mensagem no whatsapp 66996166781. TKS!
Findolin
1499
Findolin 2025.04.11 08:39 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.04.14 08:04
Thank you for your comment, it encourages me a lot. I'm glad you liked it, make good use of it, there's a lot of knowledge involved in this project. Understand how it works and get positive results!
Davies
15
Davies 2025.02.26 12:18 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.02.27 12:13
Thanks for commenting!
Passakon Ekaburudkul
357
Passakon Ekaburudkul 2025.02.26 04:16 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Isac Barbosa Da Silva
1359
Geliştiriciden yanıt Isac Barbosa Da Silva 2025.02.26 06:28
I am very happy with your comment. The first line is really for the period, I left it with the possibility of adjustments so that users can use the periods they want, with 100 or close to that being the recommended one. Could you tell me which period you liked using the most? I may include it as the default in the next update.
İncelemeye yanıt