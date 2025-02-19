Brute Force Trend

Basit, doğrudan ve etkili — Bars Trend ve Pivot Desteği tam da budur. Bu sistemle, grafik üzerinde analizinizi kolaylaştıran sezgisel bir araca sahip oluyorsunuz. Seçilen periyoda göre önemli destek ve dirençleri otomatik olarak işaretler, ayrıca Pivot çizgisini vurgular ve tüm bunları tercihinize göre aktif veya pasif hale getirme seçenekleriyle sunar. Gösterge tablosu ayrıca D1, H4, H1 ve M30 zaman dilimlerindeki mumların yönünü net bir şekilde göstererek çeşitli işlem yaklaşımları için öne

FREE