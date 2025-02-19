Brute Force Trend
- Göstergeler
- Isac Barbosa Da Silva
- Sürüm: 2.1
- Güncellendi: 20 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Bilgi güvenliğinde, kaba kuvvet saldırısı, parolaları, oturum açma kimlik bilgilerini veya kriptografik anahtarları keşfetmek için sistematik bir deneme yanılma yönteminden oluşur. Bu yaklaşımdan ilham alarak, kalıpları ve geri dönüş noktalarını belirlemek için algoritmalar kullanan bir piyasa analiz aracı olan Brute Force Trend'i geliştirdik.
Ana Özellikler:
Birden fazla hesaplama yöntemi – Fiyatı işlemenin dokuz farklı yolu, farklı işlem stillerine uyum sağlamayı sağlar.
Yeniden boyanmayan gösterge – Sinyaller, mum kapandıktan sonra sabitlenir ve daha fazla güvenilirlik sağlar.
Sezgisel görselleştirme – Trendin gücünü gösteren renkli histogram, daha yoğun renkler daha fazla inancı işaret eder.
Özelleştirilebilir uyarılar – Merkezi seviye geçişleri için görsel, işitsel veya anlık bildirimler.
Yapılandırma esnekliği – Farklı piyasalar ve stratejiler için dönem, yoğunluk ve stil ayarlaması.
Nasıl Kullanılır:
Yüksek: Gösterge merkezi seviyenin üzerine çıktığında.
Düşük: Gösterge merkezi seviyenin altına düştüğünde.
Trend gücü: Daha güçlü renkler daha fazla gücü gösterirken, gri alanlar yatay veya düşük volatiliteli bir piyasayı gösterir.
Brute Force Trend, analizinizde yardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır ve yapılandırılmış verilere dayalı kararlar almanızı sağlar. Farklı piyasa koşullarında test etmeniz ve doğrulama için diğer tekniklerle birleştirmeniz önerilir.
Daha fazla bilgi için: @SAC_BARBOSA
