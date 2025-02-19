Brute Force Trend

En sécurité informatique, une attaque par force brute consiste en une méthode systématique d'essais et d'erreurs pour découvrir des mots de passe, des identifiants de connexion ou des clés cryptographiques. Inspirés par cette approche, nous avons développé Brute Force Trend, un outil d'analyse de marché utilisant des algorithmes pour identifier les tendances et les points de retournement.

Principales fonctionnalités :

Plusieurs méthodes de calcul : Neuf méthodes différentes de traitement du prix, permettant une adaptation à différents styles de trading.

Indicateur non répétitif : Les signaux sont fixés après la clôture de la bougie, pour une plus grande fiabilité.

Visualisation intuitive : Histogramme coloré indiquant la force de la tendance, les couleurs plus intenses signalant une plus grande conviction.

Alertes personnalisables : Notifications visuelles, sonores ou push pour les franchissements de niveaux centraux.

Flexibilité de configuration : Ajustement de la période, de l'intensité et du style pour différents marchés et stratégies.

Mode d'emploi :

Haut : lorsque l'indicateur franchit le niveau central.

Bas : lorsque l'indicateur franchit le niveau central.

Force de la tendance : les couleurs plus vives indiquent une plus grande force, tandis que les zones grises suggèrent un marché latéral ou à faible volatilité.

Brute Force Trend est conçu comme un outil auxiliaire d'analyse, vous permettant de prendre des décisions basées sur des données structurées. Il est recommandé de le tester dans différentes conditions de marché et de le combiner à d'autres techniques de validation.

Pour plus d'informations : @SAC_BARBOSA
eryuechunshen
661
eryuechunshen 2025.08.22 18:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.08.24 02:24
Thank you, friend, I'm glad you are using my tool. If you have any questions, send a message!
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.27 03:38 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.08.14 18:34
Fico feliz que tenha gostado, estamos de volta com novas atualizações. Confira! Não deixe de ler o manual para entender melhor. Vamos melhorando, agradeço a todos os comentários.
1001035938
335
1001035938 2025.04.29 17:49 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.04.29 21:14
Que ótimo que gostou, hoje a noite estarei adicionando uma nova atualização, será algo incrível. Espero que possa aproveitar o potencial que ele oferece.
odissey_76
125
odissey_76 2025.04.25 17:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.04.28 05:16
Thanks, I'll be taking it into consideration for the next update. I want to add more visual elements as well.
Antonio_Celio Vieira_Correia
20
Antonio_Celio Vieira_Correia 2025.04.15 14:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.04.16 02:05
Perfeito que bom que está gostando, qualquer coisa me manda uma mensagem no whatsapp 66996166781. TKS!
Findolin
1489
Findolin 2025.04.11 08:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.04.14 08:04
Thank you for your comment, it encourages me a lot. I'm glad you liked it, make good use of it, there's a lot of knowledge involved in this project. Understand how it works and get positive results!
Davies
15
Davies 2025.02.26 12:18 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.02.27 12:13
Thanks for commenting!
Passakon Ekaburudkul
356
Passakon Ekaburudkul 2025.02.26 04:16 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Isac Barbosa Da Silva
1356
Réponse du développeur Isac Barbosa Da Silva 2025.02.26 06:28
I am very happy with your comment. The first line is really for the period, I left it with the possibility of adjustments so that users can use the periods they want, with 100 or close to that being the recommended one. Could you tell me which period you liked using the most? I may include it as the default in the next update.
Répondre à l'avis