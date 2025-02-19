En sécurité informatique, une attaque par force brute consiste en une méthode systématique d'essais et d'erreurs pour découvrir des mots de passe, des identifiants de connexion ou des clés cryptographiques. Inspirés par cette approche, nous avons développé Brute Force Trend, un outil d'analyse de marché utilisant des algorithmes pour identifier les tendances et les points de retournement.





Principales fonctionnalités :





Plusieurs méthodes de calcul : Neuf méthodes différentes de traitement du prix, permettant une adaptation à différents styles de trading.





Indicateur non répétitif : Les signaux sont fixés après la clôture de la bougie, pour une plus grande fiabilité.





Visualisation intuitive : Histogramme coloré indiquant la force de la tendance, les couleurs plus intenses signalant une plus grande conviction.





Alertes personnalisables : Notifications visuelles, sonores ou push pour les franchissements de niveaux centraux.





Flexibilité de configuration : Ajustement de la période, de l'intensité et du style pour différents marchés et stratégies.





Mode d'emploi :





Haut : lorsque l'indicateur franchit le niveau central.





Bas : lorsque l'indicateur franchit le niveau central.





Force de la tendance : les couleurs plus vives indiquent une plus grande force, tandis que les zones grises suggèrent un marché latéral ou à faible volatilité.





Brute Force Trend est conçu comme un outil auxiliaire d'analyse, vous permettant de prendre des décisions basées sur des données structurées. Il est recommandé de le tester dans différentes conditions de marché et de le combiner à d'autres techniques de validation.





Pour plus d'informations : @SAC_BARBOSA