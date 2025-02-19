Brute Force Trend

Nell'ambito della sicurezza informatica, un attacco brute force consiste in un metodo sistematico per tentativi ed errori per scoprire password, credenziali di accesso o chiavi crittografiche. Ispirati da questo approccio, abbiamo sviluppato Brute Force Trend, uno strumento di analisi di mercato che utilizza algoritmi per identificare pattern e punti di inversione.

Caratteristiche principali:

Molteplici metodi di calcolo: nove diversi modi per elaborare il prezzo, consentendo l'adattamento a diversi stili di trading.

Indicatore non ridisegnabile: i segnali vengono fissati dopo la chiusura della candela, garantendo una maggiore affidabilità.

Visualizzazione intuitiva: istogramma colorato che indica la forza del trend, con colori più intensi che segnalano una maggiore convinzione.

Avvisi personalizzabili: notifiche visive, acustiche o push per i passaggi a livello centrale.

Flessibilità di configurazione: adattamento di periodo, intensità e stile per diversi mercati e strategie.

Come si usa:

Alto: quando l'indicatore supera il livello centrale.

Basso: quando l'indicatore supera il livello centrale.

Forza del trend: i colori più intensi indicano maggiore forza, mentre le aree grigie suggeriscono un mercato laterale o a bassa volatilità.

Brute Force Trend è progettato per essere uno strumento ausiliario nella tua analisi, consentendoti di prendere decisioni basate su dati strutturati. Si consiglia di testarlo in diverse condizioni di mercato e di combinarlo con altre tecniche per la convalida.

Per maggiori informazioni: @SAC_BARBOSA
Prodotti consigliati
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Altri dall’autore
Filtro:
eryuechunshen
661
eryuechunshen 2025.08.22 18:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.08.24 02:24
Thank you, friend, I'm glad you are using my tool. If you have any questions, send a message!
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.27 03:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.08.14 18:34
Fico feliz que tenha gostado, estamos de volta com novas atualizações. Confira! Não deixe de ler o manual para entender melhor. Vamos melhorando, agradeço a todos os comentários.
1001035938
335
1001035938 2025.04.29 17:49 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.04.29 21:14
Que ótimo que gostou, hoje a noite estarei adicionando uma nova atualização, será algo incrível. Espero que possa aproveitar o potencial que ele oferece.
odissey_76
125
odissey_76 2025.04.25 17:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.04.28 05:16
Thanks, I'll be taking it into consideration for the next update. I want to add more visual elements as well.
Antonio_Celio Vieira_Correia
20
Antonio_Celio Vieira_Correia 2025.04.15 14:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.04.16 02:05
Perfeito que bom que está gostando, qualquer coisa me manda uma mensagem no whatsapp 66996166781. TKS!
Findolin
1489
Findolin 2025.04.11 08:39 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.04.14 08:04
Thank you for your comment, it encourages me a lot. I'm glad you liked it, make good use of it, there's a lot of knowledge involved in this project. Understand how it works and get positive results!
Davies
15
Davies 2025.02.26 12:18 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.02.27 12:13
Thanks for commenting!
Passakon Ekaburudkul
356
Passakon Ekaburudkul 2025.02.26 04:16 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Barbosa Da Silva
1357
Risposta dello sviluppatore Isac Barbosa Da Silva 2025.02.26 06:28
I am very happy with your comment. The first line is really for the period, I left it with the possibility of adjustments so that users can use the periods they want, with 100 or close to that being the recommended one. Could you tell me which period you liked using the most? I may include it as the default in the next update.
Rispondi alla recensione