Brute Force Trend
- Indicatori
- Isac Barbosa Da Silva
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 20 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Nell'ambito della sicurezza informatica, un attacco brute force consiste in un metodo sistematico per tentativi ed errori per scoprire password, credenziali di accesso o chiavi crittografiche. Ispirati da questo approccio, abbiamo sviluppato Brute Force Trend, uno strumento di analisi di mercato che utilizza algoritmi per identificare pattern e punti di inversione.
Caratteristiche principali:
Molteplici metodi di calcolo: nove diversi modi per elaborare il prezzo, consentendo l'adattamento a diversi stili di trading.
Indicatore non ridisegnabile: i segnali vengono fissati dopo la chiusura della candela, garantendo una maggiore affidabilità.
Visualizzazione intuitiva: istogramma colorato che indica la forza del trend, con colori più intensi che segnalano una maggiore convinzione.
Avvisi personalizzabili: notifiche visive, acustiche o push per i passaggi a livello centrale.
Flessibilità di configurazione: adattamento di periodo, intensità e stile per diversi mercati e strategie.
Come si usa:
Alto: quando l'indicatore supera il livello centrale.
Basso: quando l'indicatore supera il livello centrale.
Forza del trend: i colori più intensi indicano maggiore forza, mentre le aree grigie suggeriscono un mercato laterale o a bassa volatilità.
Brute Force Trend è progettato per essere uno strumento ausiliario nella tua analisi, consentendoti di prendere decisioni basate su dati strutturati. Si consiglia di testarlo in diverse condizioni di mercato e di combinarlo con altre tecniche per la convalida.
Per maggiori informazioni: @SAC_BARBOSA
