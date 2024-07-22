RatioLotajeJAHG


Asesor experto desarrollado para MT4  con el objetivo de ingresar ratios de utilidad y %  de riesgo, adicional los Pips de SL para el cálculo del lotaje para dicho riesgo. Estos se calculan sobre el balance actual.

El usuario tomaría como dato ingresar el lotaje que se calculó y arrastrar el SL manualmente a la cantidad de Pips que ingreso (15,20,25 Pips) el cual daría como perdida en $ el % de riesgo ingresado y arrastar el TP a la cantidad de pips indicado como TP.   

A la vez que se va incrementando el Balance los porcentajes objetivo también, permitiendo así incrementar progresivamente el lotaje.

 

>En la parte superior izquierda aparece el estado de los parámetros que brindan la info para administrar el Riesgo.


Ratio Objetivo >> la relación riesgo beneficio que esperamos para cada operación.

Pips SL >> cantidad de pips que ingresamos como SL y sobre el cual se calcula el lotaje que debemos ingresar, el SL lo arrastramos según la cantidad de pips que figuran para que cumpla el riesgo.

Pips TP >> cantidad de pips a donde debemos arrastrar el TP con base al ratio que tenemos como objetivo.

Lotaje >> la cantidad de lotes que debemos abrir para cumplir con el riesgo ingresado.

Spread Actual >> dato que le permite saber la cantidad de pip que tiene el spread para tener en cuenta y ubicar los                               puntos de entrada o SL para que el precio no deje el trade en visto.

 

>En la parte superior derecha aparece el asesor experto y al dar clic en la carita se ingresa a las opciones de parámetros de entrada, también con la tecla F7 o clic derecho sobre el grafico Asesores Expertos > Propiedades


Ingresar el ratio objetivo: número entero positivo como relación objetivo dependiendo del riesgo ingresado.

Ejemplo1: si el riesgo es -1 y el ratio objetivo es 4 estoy arriesgando el 1% del balance para obtener 4 veces lo arriesgado en el trade que sería un 4% como objetivo beneficio.

Ejemplo2: si el riesgo es -2 y el ratio objetivo es 4 estoy arriesgando el 2% del balance para obtener 4 veces lo arriesgado en el trade que sería el 8% como objetivo beneficio.

 

Ingresar el porcentaje de riesgo: número entero o decimal en negativo como porcentaje del balance que se quiere arriesgar, por defecto esta en 1% de riesgo.

Ingresar los pips de SL para calcular lotaje… número entero que será tomado como SL para el cálculo del lotaje.

 

Datos de interés:          El AE solo es de carácter informativo para realizar el cálculo automáticamente sobre el balance.

                                               No realiza ningún tipo de ejecución que pueda afectar la operativa.

                                               En su versión actual solo realiza el cálculo para los pares con el XXXUSD – USDXXX   involucrados

Para mayor confianza testearlo en Demo.


