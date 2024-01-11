Power Real Trend

Power Real Trend es un indicador que no repinta y que muestra la dirección real que tiene el mercado, ofreciendo una clara manera de confirmar entradas. 

Es un indicador que para su constitución se realizan múltiples operaciones para formar los distintos rangos que se utilizan para su creación.

Tiene un manejo muy sencillo dando sólo tres posibles valores (1,0,-1) altamente visual y de muy sencilla comprensión.

La parte superior del mismo es la zona más sensible y la inferior corresponde a la tendencia principal. Perfecto para detectar/confirmar pullbacks. 


